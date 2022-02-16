Лавров заявил об угрозе политики «открытых дверей» НАТО для России

Политика открытых дверей, проводимая НАТО, приводит к безоглядному расширению альянса на восток, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, в результате создается угроза для России.

Лавров отметил, что такая линия НАТО нарушает все правовые нормы и и политические обязательства, передает РИА «Новости».

«Эта линия (США на подмену международного права порядком, основанным на правилах) в том, что касается европейского региона, проявляется в политике так называемых открытых дверей, которая в нарушение всех правовых норм, всех политических обязательств выливается в безоглядное расширение НАТО на восток, создавая прямые угрозы безопасности РФ», – сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны РФ и Бразилии.

Также министр отметил, что на встрече 2+2 РФ и Бразилии Москва подробно проинформировала министров о диалоге с США и НАТО по безопасности.

По его словам, Бразилия заинтересована в российских технологиях для укрепления своей обороноспособности. «Сотрудничество в военно-технической области становится одной из важных сфер нашего сотрудничества», – отметил он.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что принял приглашение главы российского государства Владимира Путина посетить Россию в первом квартале 2022 года.