В Москве выразили надежду на игнорирование Западом попыток Лондона запустить новую волну санкций

Москва надеется, что другие страны Запада не станут поддерживать попытки Великобритании запустить новую волну антироссийских санкций, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров отметил, что в Москве в курсе того, «насколько Лондон привык и любит играть роль провокатора в отношениях между Россией и Западом», передает ТАСС.

«Очень надеюсь, что другие страна Запада являются более ответственными игроками, что они эту попытку спровоцировать очередные волны санкционных войн разгадают и не станут поддерживать. Но в любом случае подчеркну, что и российское правительство, и наш парламент не останутся безразличными к тому, что пытаются вытворять на Западе», – указал министр.

Он также заявил, что продолжающаяся истерия Запада о якобы планах нападения РФ на Украину вызывает глубокое недоумение: «Что бы мы ни делали у себя на территории, Запад считает себя вправе втолковывать нам, как мы должны себя вести. Это элементарное отсутствие воспитания».

Ранее сенат США пригрозил России «немедленными санкциями» в случае эскалации напряженности вокруг Украины. В Кремле заявили о надоевших угрозах США в адрес России.