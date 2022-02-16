 

В Москве выразили надежду на игнорирование Западом попыток Лондона запустить новую волну санкций

16.02.2022, 14:03, Новости дня
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Москва надеется, что другие страны Запада не станут поддерживать попытки Великобритании запустить новую волну антироссийских санкций, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров отметил, что в Москве в курсе того, «насколько Лондон привык и любит играть роль провокатора в отношениях между Россией и Западом», передает ТАСС.

«Очень надеюсь, что другие страна Запада являются более ответственными игроками, что они эту попытку спровоцировать очередные волны санкционных войн разгадают и не станут поддерживать. Но в любом случае подчеркну, что и российское правительство, и наш парламент не останутся безразличными к тому, что пытаются вытворять на Западе», – указал министр.

Он также заявил, что продолжающаяся истерия Запада о якобы планах нападения РФ на Украину вызывает глубокое недоумение: «Что бы мы ни делали у себя на территории, Запад считает себя вправе втолковывать нам, как мы должны себя вести. Это элементарное отсутствие воспитания».

Ранее сенат США пригрозил России «немедленными санкциями» в случае эскалации напряженности вокруг Украины. В Кремле заявили о надоевших угрозах США в адрес России.



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