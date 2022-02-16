Председателем координационного совета «Молодой гвардии Единой России» избрали Антона Демидова

Исполняющий обязанности председателя координационного совета «Молодой гвардии Единой России» Антон Демидов избран руководителем совета, ранее он возглавлял политотдел общественного движения «Новое поколение».

Соответствующее решение было принято в ходе съезда координационного совета МГЕР, передает ТАСС.

Антон Демидов ранее руководил политотделом общественного движения «Новое поколение», советом общественного фонда поддержки гражданских инициатив «Город», был лидером «Волонтерской роты». С 2021 года исполнял обязанности председателя координационного совета МГЕР.