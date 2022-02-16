 

Председателем координационного совета «Молодой гвардии Единой России» избрали Антона Демидова

16.02.2022, 14:02, Новости дня
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Исполняющий обязанности председателя координационного совета «Молодой гвардии Единой России» Антон Демидов избран руководителем совета, ранее он возглавлял политотдел общественного движения «Новое поколение».

Соответствующее решение было принято в ходе съезда координационного совета МГЕР, передает ТАСС.

Антон Демидов ранее руководил политотделом общественного движения «Новое поколение», советом общественного фонда поддержки гражданских инициатив «Город», был лидером «Волонтерской роты». С 2021 года исполнял обязанности председателя координационного совета МГЕР.



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