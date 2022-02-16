 

Западных дипломатов разместили в одном отеле во Львове

16.02.2022, 14:02, Новости дня
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Дипломаты из разных стран, переведенные из Киева во Львов из-за якобы угрозы «российского вторжения», обосновались в пятизвездочном отеле «Леополис» в центре города, сообщил представитель гостиницы.

Стандартный номер стоит от 10 тыс. рублей за ночь, а «люкс» обойдется в 29-30 тыс. рублей. Забронировать их можно лишь с 20 февраля. Сейчас все номера заняты.

«Дипломаты из Киева», – ответила представитель отеля на вопрос о постояльцах, но без конкретного уточнения, из каких стран прибыли дипломаты, передает РИА «Новости».

Дипломатам выделено два этажа, а остальная часть отеля остается в распоряжении других гостей города. Возле отеля припаркованы машины с дипломатическими номерами, а рядом стоит один полицейский микроавтобус.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Британия перевела часть дипслужащих из Киева на запад Украины, во Львов, но некоторые все же будут присутствовать и в столице Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь объявил, что США временно переносят посольство на Украине из Киева во Львов. Также Вашингтон разрешил отъезд с Украины части своих дипломатов и призвал граждан США покинуть страну.



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