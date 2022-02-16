 

Танковая армия ЗВО вслед за частями ЮВО начала движение домой

16.02.2022, 14:02, Новости дня
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Танковая армия Западного военного округа (ЗВО) начал марш в пункты постоянной дислокации после завершения плановых учений, информирует Минобороны России.

Комплекс мероприятий оперативной подготовки, в которых участвуют все военные округа, флоты и ВДВ, завершится 20 февраля.

«Военнослужащие подразделений танковой армии Западного военного округа завершили погрузку танков и бронированной гусеничной техники на железнодорожные платформы и приступили к совершению марша комбинированным способом пункты постоянной дислокации на расстояние около одной тысячи километров после завершения плановых учений», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

По прибытию в пункты постоянной дислокации боевая техника будет обслужена и подготовлена к дальнейшим плановым учениям зимнего периода обучения.

Ранее в среду военное ведомство объявило, что подразделения Южного военного округа (ЮВО) начали возвращаться в пункты дислокации из Крыма, где также проходил эпизоды масштабных учений всех ВС России.



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