Электрический седан Mercedes-Benz EQE получил мощные AMG-версии

Немецкий бренд Mercedes-Benz готовится к расширению линейки электрического седана Mercedes-Benz EQE.

В частности, появятся несколько более мощных модификаций EQE 43 4Matic и EQE 53 4Matic+. Известно, что электрическая модель получит разгон до сотни за 3-4 секунды, а запас хода будет достигать 533 километров. В обеих версиях применят по два электрических агрегата. Вместе с тем более бюджетная версия имеет мощность силовой установки 476 л.с.

В максимальном исполнении мощность агрегата достигает 626 л.с. Автомобиль получил улучшенные технические параметры, тогда как пакетами AMG Dynamic Plus в режиме Race Start мощность агрегата будет 686 л.с. Пока стоимость модели не объявлена разработчиками до официальной премьеры.