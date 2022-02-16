Фактурные, с “перьями”, кудряшками и закругленной челкой: современные стрижки шегги средней длины для женщин за 60 лет

Независимо от возраста, каждая женщина мечтает выглядеть молодо, привлекательно и стильно. Одним из способов добиться этого для прекрасных дам 60+ является многослойная стрижка шегги. Ее название переводится как «лохматый».

В 70-е годы ее предпочитали рокеры, но через три десятилетия она стала пользоваться популярностью среди женщин зрелого возраста. Эта стрижка с челкой-шторкой универсальна. Для нее не имеет значения цвет прядей: она одинаково эффектно смотрится на натуральных волосах, на седых и окрашенных. Структуру волос помогают подчеркнуть контрастные акценты, которые выделяют на основном фоне отдельные пряди.

Тонким волосам шегги придаст желаемый объем. Эта стрижка отлично вписывается в разные стили, гармонично сочетается с повседневной праздничной или спортивной одеждой. Ограничений по возрасту шегги не имеет. Именно поэтому женщины после 60 с этой прической выглядят значительно моложе.

Особо хотелось бы остановиться на челке. Ее название curtain bangs с английского переводится как «челка-шторка». Она мягко обрамляет лицо с двух сторон, но полностью лоб не закрывает. Особенно эффектно смотрится с длинными волосами и каре.

Шегги с боковым пробором для вьющихся волос

Обладательницам вьющихся волос стилисты рекомендуют присмотреться к шегги с пробором набок, подчеркивающей красоту естественных локонов. Многослойность этой стрижки улучшает текстуру вьющихся волос и добавляет объем. Перед укладкой нанесите на влажные пряди текстурирующий крем.

Шегги с закругленной челкой

Не все женщины 60+ любят демонстрировать свою седину, и это их право. Посмотрите, как симпатично выглядит стрижка шегги с закругленной челкой на густых волосах темного оттенка. Слои прядей добавляют динамики образу, а челка моментально омолодит вас на 10 лет.

Шегги с текстурированными слоями

Такую стрижку могут себе позволить женщины любого возраста: она освежает и молодит. Пышная челка, более короткие верхние слои, каскадом ниспадающие ниже плеч, – современный взгляд на стрижку “кефаль”. Если ваши волосы одного цвета, добавьте бликов, которые привнесут в стрижку особого шарма.

Шегги с “перьями” и короткой челкой

Это отличный вариант стрижки для дам 60+. Короткая челка выше бровей, бесспорно, привлекает внимание и придает образу уверенности. Попробуйте эту стрижку на мелированных волосах – вы будете выглядеть молодо и стильно.

Мягкие лохматые слои текстурированной стрижки и челка-шторка

В отличие от традиционной, челка-шторка не нуждается в сложном уходе. При этом она придает женственности текстурированной стрижке. Если вы предпочитаете естественную седину, такая стрижка продемонстрирует все великолепие вашей серебряной шевелюры, уложенной мягкими волнами.

Лохматый боб для прямых волос с челкой

Еще одна оригинальная стрижка, которая, бесспорно, омолодит женщин старшего возраста. Рассчитанная на волосы средней длины, она одинаково хорошо смотрится на прямых прядях и на завитых. В последнем случае она создает красивый женственный образ для вечеринки. Такая стрижка нуждается в корректировке каждые 8 недель. Если этого не делать, то прическа потеряет форму, когда волосы вырастут ниже уровня плеч.

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Шегги со взлохмаченной текстурой для пожилых дам

Если вам за 60, попросите парикмахера сделать вам стрижку с взлохмаченной текстурой. Он подберет вам такую длину слоев, чтобы они подчеркивали форму и черты вашего лица. Рваные слои придают кончикам прядей характерную мягкость, одновременно создавая творческий беспорядок. Такая модель выполняется с помощью бритвы или специальных филировочных ножниц.

Шегги с рваной челкой

Перед вами классический пример рокерского шика. Такой образ с успехом примерили на себя многие дамы зрелого возраста. Стрижка с лохматыми тонкими прядями выглядит стильно, задорно и не нуждается в сложном уходе. Уложите волосы большой круглой щеткой и нанесите текстурирующий спрей, чтобы придать прическе воздушности.

Шегги для вьющихся волос темных оттенков

Такая красивая стрижка с челкой-шторкой подойдет для обладательниц вьющихся волос любого возраста. Хотя многие женщины с волнистыми волосами раньше опасались носить челки, новый стиль шегги позволяет создавать красивые формы, добавляет молодости и свежести женщинам в возрасте. Для избавления от чрезмерной пушистости нанесите на влажные волосы средство для укладки, расчешите их и дайте высохнуть естественным путем.

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Шегги для седых волос

Если вы подбираете прическу, которая не требует сложного ухода, сделайте многослойную стрижку с челкой-шторкой. Она прекрасно подойдет дамам, которые не хотят терять длину волос и стремятся продемонстрировать миру красоту своей благородной седины. Густая челка омолодит образ и красиво подчеркнет черты лица.

Многослойная стрижка из 70-х с челкой, обрамляющей лицо

Американская актриса и модель Фарра Фосетт популяризировала эту многослойную стрижку. Этот образ остается в тренде и сегодня. Она особенно эффектно смотрится на светлых волосах и идеально подходит для дам 60+. Если это ваш первый эксперимент с челкой, попросите парикмахера рассказать о способах ее укладки.

Фактурная шегги с длинной челкой

Обладательницам круглой формы лица рекомендуем попробовать фактурную стрижку на среднюю длину с длинной челкой. Длинные слои в сочетании с более длинной челкой визуально удлинят лицо и подчеркнут глаза. С помощью круглой щетки вы сможете создать классический стиль 70-х, а естественная волнистая текстура позволит воспроизвести более современный взгляд на любимую прическу.

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Шегги до плеч для седых волос

Если вы хотите получить новый взгляд на короткую стрижку, сделайте шегги до плеч с челкой. Кто сказал, что такая прическа подходит только молодым? Это отличный кокетливый и веселый вариант для представительниц старшего поколения. Нанесите на влажные волосы немного средства для укладки и руками сформируйте локоны — использовать фен не нужно.

Шегги для волнистых волос

Прическа в стиле маллет с мягкой челкой для волнистых волос поистине гениальна. Большинство женщин, преодолевших 60-летний рубеж, отчаянно борются с дисбалансом завитков. Эта прическа поможет вам в этом, улучшив форму лица и локонов. Мягкая челка поддерживает идеальный баланс резкости и женственности. Попросите стилиста порекомендовать вам идеальный продукт для укладки, который поможет без труда создать красивый и современный образ.

Многослойная стрижка с тонкой челкой для круглого лица

Отличный способ визуально сбросить десяток лет! Изящная челка, не расширяя лицо, позволит вам выглядеть моложе, а короткие пряди придадут необходимый объем. Нанесите на влажные пряди мусс для объема и выпрямите пряди с помощью круглой щетки. Это позволит по-настоящему оживить ваши волосы.