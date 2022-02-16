Зрелищное ДТП в Петербурге сняли на видео

Судя по дате, выставленной на видеорегистраторе очевидца произошедшего, авария произошла вечером 13 февраля. На записи видно, как идущий в крайнем левом ряду внедорожник теряет управление и, проскакивая среднюю полосу, таранит легковушку, находящуюся в крайнем правом ряду. От удара ту разворачивает вокруг своей оси. Оба автомобиля также касаются отбойника. При этом внедорожник после столкновения какое-то время продолжает двигаться по дороге.