 

Зрелищное ДТП в Петербурге сняли на видео

16.02.2022, 13:26, Разное
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Судя по дате, выставленной на видеорегистраторе очевидца произошедшего, авария произошла вечером 13 февраля. На записи видно, как идущий в крайнем левом ряду внедорожник теряет управление и, проскакивая среднюю полосу, таранит легковушку, находящуюся в крайнем правом ряду. От удара ту разворачивает вокруг своей оси. Оба автомобиля также касаются отбойника. При этом внедорожник после столкновения какое-то время продолжает двигаться по дороге.



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