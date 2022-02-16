 

В Москве не нашлось детей 6-11 лет без антител к COVID-19 для испытания вакцины

16.02.2022, 13:24, Разное
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Как сообщил директор центра Александр Гинцбург, первичный скрининг потенциальных участников показал, что в Москве фактически не осталось детей, не встречавшихся с коронавирусом. Разработчики предлагали найти детей для участия в исследования в других регионах, однако Гинцбург назвал этот вариант «нереалистичным» с точки зрения организации. 

Сейчас Центр им. Гамалеи рассматривает вариант изменения протокола клинических испытаний, чтобы допустить участию детей с низким титром антител. 

«Надеюсь, нам быстро дадут разрешение на то, что нижняя граница по антителам будет не ноль, а по крайней мере 100 международных единиц — BAU. Это низкий показатель, но тем не менее», — сообщил Гинцбург. 

Омикрон у детей

С помощью экспертов разбираемся, почему новый штамм коронавируса оказался таким опасным для детей и как вовремя распознать тревожные симптомы. 

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Напомним, пятая волна COVID-19 в России, связанная с широким распространением варианта омикрон, характеризуется высокой заболеваемостью среди детей. В конце января в Москве число выявленных случаев коронавируса в младших возрастных группах увеличилось в 14 раз с 2 тысяч в неделю до 28 тысяч. Количество госпитализаций выросло в 10 раз, и каждые сутки в коронавирусные стационары Москвы госпитализировали в среднем 120 детей. Поскольку половина пациентов с COVID-19 получила инфекцию в больницах, где их лечили от других патологий, Депздрав вынужден был приостановить плановую госпитализацию детей. 

Кроме того, в разных регионах образовался дефицит детских коек в коронавирусных госпиталях, из-за чего пришлось срочно увеличивать количество мест в больницах. Так, в Санкт-Петербурге сразу три больницы открыли дополнительные педиатрические койки.



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