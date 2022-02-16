В сети обсуждают встречу принца Гарри с победителями Суперкубка без масок

Финальный матч национальной футбольной лиги Супербоул или Суперкубка по американскому футболу, который прошел в минувшее воскресенье, – это не только спортивное, но и крупное светское мероприятие, и грандиозное шоу. В этот раз, впервые за два года, стадион Crypto Стейплс-центра Лос-Анджелеса принял максимальное количество болельщиков, среди которых было немало звездных гостей.

Помимо созвездия голливудских знаменитостей, чьи фото мы собрали в специальной подборке, в VIP-ложе были замечены герцог Сассекский и его кузина, принцесса Йоркская Евгения. Гарри и Евгения не снимали черных защитных масок всю игру. А вот после игры принц Гарри отправился в раздевалку триумфатора чемпионата – футбольной команды “Лос-Анджелес Рэмс” – уже без защитного средства.

Собственно, это и возмутило пользователей сети. В комментариях к фотографиям, опубликованных в официальных аккаунтах футбольного клуба и разлетевшихся по СМИ, многие негативно отреагировали на пренебрежительное отношение королевской особы (да и самих спортсменов) к социальной дистанции и маскам:

Элита масок не носит.

То есть мы тоже можем не носить маски?

Почемуу???

Где чертовы маски?

Некоторых же возмутило то, что его представляют принцем и в очередной раз напомнили, что причиной отъезда Меган Маркл и принца Гарри из Великобритании было “чрезмерное внимание СМИ и папарацци” к их жизни:

Он уже не член королевской семьи.

Забавно, как он (Гарри) постоянно говорил про частную жизнь и желание быть подальше от публичности, что абсолютно противоречит его действиям сейчас.

Принц Гарри

На следующий день после матча спортивный обозреватель Питер Кинг рассказал в эфире Шоу Дэна Ле Батара со Стугоцем, что встреча принца с членами этой команды знаменует “возрождение американского футбола” в Лос-Анджелесе:

Принц Гарри был прямо в раздевалке, тусовался с “Рэмс”! Футбол вернулся в Лос-Анджелесе, причем триумфально. Принц Гарри был в раздевалке “Рэмс” после игры, а Карди Би и Снуп Догг идут к ним на вечеринку. Это была невероятная ночь.

Также принца Гарри встретила популярная в Америке кантри-певица Микки Гайтон, которая перед началом игры исполнила на стадионе гимн США. 38-летняя артистка опубликовала совместную фотографию, сделанную в VIP-зоне, и написала:

Он был просто прекрасен. Я даже сделала реверанс в своем спортивном костюме.

Примечательно: что на этом фото принц Гарри все же был в маске.

Принц Гарри и Микки Гайтон