 

Данила Козловский отметил второй день рождения дочери

16.02.2022, 13:24, Разное
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Сегодня в Instagram актера, режиссера и продюсера Данилы Козловского особенно солнечно: он опубликовал серию фото своей дочери Оды Валентины, сделанные в Нью-Йорке. Рядом со снимками он поставил короткую подпись “2” и эмоджи-сердечко. И хотя новость о том, что Данила Козловский и Ольга Зуева стали родителями, появилась в СМИ 2 марта 2020 года, очевидно, что день рождения у девочки все же 16 февраля. Ради праздника Козловский и прилетел в США. 

Данила поделился подробным фотоотчетом с дня рождения дочки: вот малышка с именинным тортом, а на следующем снимке разбирает красиво упакованные подарки. Среди фотографий, конечно, и снимок счастливого папы с именинницей. При этом Ольги Зуевой на снимках нет, а сама она с лета прошлого года не сделала ни одной публикации и сторис в своем Instagram.

Напомним, что дочь Данилы Козловского и Ольги Зуевой родилась в Америке в 2020 году и с тех пор живет там с матерью. Ее знаменитый отец, расставшись с Зуевой, образцовый воскресный папа – навещает дочь при любой удобной возможности и всегда делится фото редких встреч со своими подписчиками в сети. Недавно Козловский, которого подозревают в романе с Оксаной Акиньшиной, признался, что дочь для него самое главное в жизни и он тяжело переживает вынужденную разлуку с ней.  

Самое важное (в жизни) — моя дочь. Но это такой, наверное, идеальный ответ, картинный. Если говорить максимально честно, то мне очень бы хотелось так развиваться в будущем, чтобы ответом на вопрос, что для меня является главным, не был я сам. Не знаю, как это сделать, но стараться будем, – сказал Козловский в интервью InStyle, и добавил, – Их (планов) так много. Безусловно, они связаны с кино. А последние два года — еще и с дочерью. У меня большие планы, мечты, связанные с ней.



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