Мнение: Конец универсального мышления



Любимый массами Профессионал.



Написал текст для сайта АПН:

Почему ковидная паника оказалась столь разрушительной



15.02.2022, 21:18,Публикации / Главная Алексей Рощин

Чудовищная пандемия невероятного ковида (как ещё недавно было принято называть сие общественное явление среди всех людей доброй воли) постепенно выдыхается, несмотря на судорожные попытки правительств разных стран как-то продлить, хоть ненадолго, этот мировой ужастик, и ещё немного понаслаждаться режимом всемирного ЧП. Ажиотаж неумолимо спадает, жизнь входит в нормальную колею – и, по мере оседания пыли, проступают всё новые и новые шокирующие подробности; человечество как будто постепенно приходит в себя после странного припадка – то ли алкогольного, то ли наркотического, то ли ещё какого безумия.

Как-то незаметно выясняется, что почти всё, что предпринимали в рамках «борьбы с пандемией» правительства самых разных стран – и автократий, и демократий, и даже некоторых монархий – оказалось в итоге или избыточным, или бесполезным, или и вовсе вредным. Мир почти два года просидел в масках и карантинах, мир обкололся — и не по одному разу — наспех и на коленке сработанными «вакцинами» (которые, в общем-то, оказались в конечном итоге и вовсе не вакцинами), мир придумал и успел даже внедрить в жизнь совершенно диковинные «ковидные пропуска» – и внезапно обнаружил, что у жителей даже самых развитых и цивилизованных стран практически отсутствуют самые элементарные права, и даже право пройтись по улицам или сходить в кафе перекусить необходимо ДОКАЗЫВАТЬ ежедневно, причём без гарантий, что власти это право тебе предоставят.

Самая большая загадка этой пары пандемийных лет: как такое вообще оказалось возможным. Речь ведь не о том, почему принимаемые меры оказались по большей части сомнительными или вовсе ошибочными; речь о том, что они практически и не оспаривались! Как так?

Был некая общая причина, которую я бы обозначил как «всеобщий отказ от универсального мышления». И корни всей этой массовой покорности «Науке» – в школе. Школа, сама система образования во всём мире радикально изменились.

Дело в том, что ещё в конце прошлого, XX века в системе массового, то есть народного образования ещё каким-то чудом сохранялся ренессансный дух Просвещения. Ведь что такое Просвещение на самом деле? Обучение в системе Просвещения, как ни странно, сродни, другой прорывной идее Нового Времени – идее суда присяжных. В обоих случаях предполагается некая принципиальная познаваемость мира даже для «неспециалиста», иначе говоря – для любого человека: если ему готовы предоставлять информацию, он в конечном итоге сумеет разобраться, что к чему, просто потому, что имеет некие базовые понятия о том, как устроен мир. Простой «человек с улицы», став присяжным в суде и не проходя никакого специального обучения, а просто слушая, что говорят свидетели, обвиняемые, прокуроры, адвокаты и прочие участники процесса – сумеет составить собственное мнение о том, виновен или нет тот, на кого указало следствие.

И в более общем случае – ренессансное Просвещение предполагает, что обычный «средний человек», просто оттого, что он прослушал школьную программу – по физике, химии, литературе, информатике и географии – окажется способен понимать САМ, что происходит в мире. Собственно, это ведь и была единственная причина, почему детей в школе «пичкали» той же химией, с одной стороны, и обществоведением – с другой, – то есть дисциплинами, которые с очень малой степенью вероятности понадобятся кому-то в рамках одной профессии. Ведь цель была – «воспитать гармонично развитого человека», именно так она и формулировалась.

И вот эта идея «гармоничного человека, который, если захочет, сможет во всём разобраться сам» – постепенно размывалась, размывалась… и мы сами не заметили, как незаметные количественные изменения вылились в мощнейший сдвиг и слом парадигмы: в XXI веке (а на самом деле ещё раньше) «гармоничного человека» школы в большинстве стран мира просто перестали производить.

Парадигма сменилась полностью: уже давно наши школы переориентировались на производство «специалистов-профессионалов». Сначала ученики по всему миру, а потом и преподаватели под их влиянием пришли к выводу, что знание стало слишком сложным, слишком специализированным, заточенным на «специально обученных людей». Символ «нового Знания» – пресловутые четыре предмета в ЕГЭ – единственные, по которым сегодняшние ученики сдают экзамены. Все прочие предметы для каждого из учеников… просто не существуют.

«Человек массы» – не только у нас, но и на Западе (это со всей очевидностью показал ковид) – свято уверен, что по-настоящему ЗНАТЬ можно только то, что ты специально и длительное время изучаешь. Во всех прочих сферах (за пределами твоих, условно, «четырёх предметов») – что-либо понимать не просто «тяжело» или «очень затратно» – нет, это практически неприлично. Сама претензия, выраженная в любимой фразе кумира позднесоветских жителей Владимира Высоцкого – фразе «Разберёмся!» – сегодня звучит нелепо и даже комично. «В чем ты можешь «разобраться», бахвал?» – вот вопрос новейшего времени. Или, что то же самое, но уже в виде мема – «А вы разве вирусолог?»

Новейшее время постулирует: всё понимать нельзя и невозможно, универсального мышления не существует, да и не надо; ведь есть же Профессионалы – за любыми вопросами, выходящими за рамки твоей профессиональной компетенции, обращайся к ним, и «настоящие вирусологи» чётко разъяснят, как и что надо понимать, куда бежать и что делать.

На самом деле в таком подходе есть масса преимуществ: в нём лучше всего достигается любимая массами «экономия мышления» (а ведь мышление – чрезвычайно энергозатратный процесс, отнимающий много сил). Куда как проще найти специалиста, который всё и разъяснит! (Кстати: у нового поколения новейшего времени и идея суда присяжных также очень часто встречается в штыки; новейшие обитатели Земли никак не могут взять в толк, как может «человек с улицы» разбираться в тонкостях доказательств и допросов лучше, чем «профессионалы»-юристы, которые для этого по 5-7 лет в университетах учились?!)

Поэтому оказалось достаточно очень небольшой кучки «профессионалов» (тех, кто назывался «вирусолог» и «эпидемиолог»), заручившихся поддержкой СМИ, – чтобы публика им поверила. Поверила просто потому, что даже мысль «разбираться самим» в «чудовищном вирусе» и предлагаемых мерах – встречалась широкими народными массами просто в штыки. «Как я буду в этом разбираться, если я в этом ничего не понимаю, я не специалист?!» – таков был самый распространённый ответ.

Никто не хотел вникать. И дело было не просто в лени. Куда страшнее, что публику пугают и раздражают – и это тоже идёт со школы – сами по себе попытки мыслить самостоятельно и делать выводы на основе известных фактов «не в своей области». Это воспринимается как шарлатанство и самозванство. И именно поэтому откровенная цензура в пользу «единственно верного учения», вводимая на всех этажах и уровнях СМИ по всему миру (включая глобальных игроков типа Твиттера, Ютуба и Фейсбука) – везде, от научных журналов до социальных сетей – по сути, не встречала и не встречает общественного отпора. Дело в том, что цензура «самозванцев» востребована на уровне самих читательских масс.

Вплоть до самых последних дней ковидной «страхопаники» (термин С.Белковского) люди по всему миру отказывались понимать, что парадигма «Не надо ни в чём разбираться, мы верим Профессионалам» делает всех, по сути, заложниками тех самых узких профессиональных групп, которым могут быть присущи все проблемы «узких прослоек»: они могут быть куплены, могут добросовестно заблуждаться, могут преследовать какие-то свои цели, далёкие от чисто научных (например, единожды ошибившись, могут отказываться признавать ошибки, поскольку это чревато карьерными, денежными или имиджевыми потерями).

Печально то, что вернуться к прежнему универсальному мышлению и понятию «гармоничного человека» может быть очень трудно или даже вовсе невозможно. Смена парадигмы обучения целых поколений – процесс инерционный и явно небыстрый. Однако потеря веры в универсальное мышление – это практически социальный СПИД: если всем правят «специалисты-профессионалы» — в обществе как будто утрачивается иммунитет в том случае, когда «профи» оказываются глупы или недобросовестны.

Если мы эту болячку не вылечим или хотя бы не начнём осознавать – новые эпидемии «информационного спида» не за горами.