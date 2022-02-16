 

Рада изменила механизм уплаты табачного акциза – теперь его должны платить производители и импортеры

16.02.2022, 13:18, Новости дня
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Согласно документу, парламент перенес обязанность уплаты акцизного налога с субъектов розничной торговли на производителей и импортеров данной продукции.

Средства от акциза с розничной продажи табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, согласно пояснительной записке, пойдут в бюджеты местного самоуправления. Госказначейство будет засчитывать его в автоматическом режиме.

Законопроект также обязывает Государственную налоговую службу ежемесячно рассчитывать размер доли этого налога для бюджетов местного самоуправления, исходя из данных, собранных регистраторами расчетных операций. Приведена формула, по которой это будет происходить. 

“Принятие проекта закона положительно повлияет на социально-экономическое развитие регионов, поскольку позволит сохранить в 2022 году и последующих годах поступления бюджетов местного самоуправления на том уровне, который они получают по действующей системе налогообложения”, – считают авторы документы. 

Рада приняла этот законопроект в первом чтении в ноябре 2021 года, а в январе 2022 года парламент отправил документ на повторное второе чтение.

Директор Ассоциации городов Украины (АГУ) Александр Слобожан пояснял в ноябре 2021 года агентству “Интерфакс-Украина”, что этот проект является попыткой центральных властей решить вопрос недополучения местными бюджетами соответствующего акциза из-за нелегальной торговли сигаретами

Он тесно связан с “ресурсным” законом, вносящим изменения в Налоговый кодекс в вопросах администрирования этого акциза.

Контекст:

Осенью 2021 года

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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