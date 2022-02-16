“Это мечта каждой”. Саша Бо в белых трусах засветила татуировку в интимном месте

“Магия утра – это плоский животик в зеркале”, – написала она.

На снимке блогер засветила татуировку в зоне бикини.

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Публикация от САША БО (@sashaabo)

“Это мечта каждой”, – прокомментировала подписчица candles_for_dreams.

Контекст:

Саша Бо (Александра Пустовит) родилась в 1995 году в Чорткове Тернопольской области. Свой блог она ведет с 2006 года, на нее подписаны 1,9 млн человек. Пустовит – обладательница титула Influencer #1 in Ukraine по версии Cosmopolitan.

У Пустовит двое детей – Данила (2016) и Евгений (2018). В 2021 году она развелась с супругом Игорем Пустовитом, с которым была в браке с 2015 года. Сейчас она в отношениях со стоматологом Платоном Тарнавским.

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