 

СК указал на рост преступности среди мигрантов

16.02.2022, 13:16, Новости дня
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В последнее время преступность мигрантов начала приобретать более острый характер, что вызывает напряжение в обществе, это наблюдается не только в Москве, но и в других городах, сообщил Следственный комитет.

«С участием трудовых мигрантов все чаще регистрируются факты грубого нарушения общественного порядка, массовых драк, нападений на сотрудников правоохранительных органов. Наметилась тенденция к распространению среди них противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, среди которых изнасилования», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

СК начал системную работу по выявлению и расследованию преступлений иностранцев и лиц без гражданства, а также преступлений в миграционной среде.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин вошел в состав Межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

В ходе совещаний Совбеза был обозначен комплекс предложений, включая уголовно-правовые, социальные и экономические инициативы для предупреждения незаконной миграции, профилактики преступности в этой среде и адаптации прибывающих в Россию.

Напомним, Владимир Путин поручил образовать Межведомственную комиссию Совета безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

До этого СМИ сообщали, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин якобы доложил президенту Владимиру Путину о преступлениях, совершенных мигрантами в стране.

Как сообщалось, по мнению Бастрыкина, необходимо «обязать работодателей оплачивать мигрантам и жилье, и проезд в общественном транспорте», «ввести геномную регистрацию мигрантов».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как вытащить мигрантов и их детей из национальных анклавов и интегрировать в российское общество.



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