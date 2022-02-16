 

Турчак назвал основы работы «Молодой гвардии «Единой России»

16.02.2022, 13:16, Новости дня
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В новом политическом цикле «Молодой Гвардии «Единой России» следует сосредоточиться на волонтерской, «уличной» и мобилизационной работе, сообщил на X Съезде МГЕР секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Волонтерство – магистральное направление, важное направление. Это не только работа волонтерских центров сейчас, во время пандемии. Но и то, о чем говорил Президент РФ – помощь людям в сложных, кризисных ситуациях», – приводятся слова Турчака на сайте ЕР. 

также он поблагодарил «Молодую Гвардию» за помощь в сборе предложений в народную программу «Единой России» и призвал принять активное участие в ее реализации. Кроме того, он призвал молодогвардейцев не забывать о развитии международного направления своей работы. 

«Есть большое количество проектов, которые «Молодая Гвардия» успешно реализовывала и возьмет с собой в новое политическое будущее», – отметил Турчак, приведя в пример работу молодежных избирательных штабов.

В ноябре Антон Демидов был назначен исполняющим обязанности председателя координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР).



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