Для дистанционного голосования задействуют виртуальных избирателей

ЦИК России предложил использовать технологию виртуализации избирателей в рамках федеральной целевой программы «Метавселенная 2030» для дистанционного голосования уже с 2022 года.

«Мы не стоим на месте, и уверенно движемся по пути развития электронного общества, и в первую очередь наша задача обеспечить целевые показатели результатов по дистанционному голосованию. Уже сегодня мы предлагаем использовать для процесса волеизъявления граждан цифровые аватары избирателей – фактически их виртуальных заместителей, в этом непростое время пандемии», – прокомментировали инициативу в ведомстве.

Процесс дистанционного голосования будет проходить с полным соблюдением закона о выборах и позволит обеспечить тайну голосования. Цифровые аватары избирателей будут автоматически голосовать в соответствии с предпочтениями избирателей, на основании данных полученных из соцопросов ВЦИОМ.

После внедрения инициативы каждый избиратель самостоятельно на федеральном портале Госуслуг после окончания выборов сможет узнать, как проголосовал его виртуальный аватар на дистанционном голосовании.

«Противники инициативы дистанционного голосования называют цифровых аватаров – ботами, а процесс выборов – накруткой голосов, мы с этим категорически не согласны, это наш рабочий процесс» – прокомментировала планы ведомства глава ЦИК Элла Памфилова.

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