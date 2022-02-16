 

Свой уникальный стиль – это возможно: простые и модные наряды на любой случай

16.02.2022, 13:06, Разное
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Показать собственную индивидуальность можно через свой уникальный стиль в одежде. При этом вовсе необязательно выбирать дорогие вещи известных дизайнеров или пытаться изобретать велосипед. Вполне возможно составить комплекты из простых и универсальных вещей, которые подойдут на все случаи жизни. Но при этом выглядеть сногсшибательно и чувствовать себя уверенно.

Просто, но со вкусом

Удобную и практичную одежду принято надевать на дружеские встречи или неформальные посиделки. Однако сейчас многие компании также отказываются от строгого дресс-кода, отдавая предпочтение удобству и комфорту.

Так, если в офисе не требуют придерживаться определенного стиля, то вполне можно позволить себе простые наряды вроде футболок и джинсов. Кроссовки и блейзер придадут определенного шарма и позволят выразить себя.

Всегда можно надеть вещь с надписью, выражающую внутренние убеждения. Главное, точно знать перевод, чтобы не попасть впросак.

Летом вполне подойдут такие комплекты, как блузка и юбка. Однако и строгую рубашку всегда можно заменить на более свободную футболку. Лучше выбирать одежду из дышащих тканей на каждый день, чтобы чувствовать свободу.

Для особых случаев

Одним из популярных нарядов является платье-рубашка. Оно удобно, комфортно и позволяет подчеркнуть женственность вкупе с мужскими чертами личности. В такой одежде сложно не выглядеть утонченно.

Если же наряд необходим для вечернего выхода, то стоит обратить внимание на черные или цвета индиго джинсы. Более клубным образ будет выглядеть с топом.

Еще одним популярным трендом сезона является комбинезон. Это настоящая альтернатива платью и брюкам одновременно. Можно смело сочетать наряд с кроссовками или туфлями на каблуке. Комбинезон отлично подойдет для первого свидания или встречи с друзьями теплым вечером.

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Важно найти свой собственный стиль и не боятся экспериментировать.

Менее статусная одежда

Если необходима одежда для выхода в свет, но без особого дресс-кода, то коктейльный стиль будет палочкой-выручалочкой. Полуофициальные наряды необходимы на свадьбах, встречах выпускников или небольших вечеринках.

Для таких событий подойдет платье из изысканных тканей, к примеру, шелка, с добавлением кружева. А разрез до колена подчеркнет женственность. Такой наряд более формально выглядит, чем сарафан, но менее статусно, чем платье в пол.

Если коктейль-вечеринка намечается днем, то следует выбрать светлый наряд, если же вечером, то темный.

Деловая одежда

Деловая одежда подразделяется на повседневную и предназначенную для официальных встреч. В обычные будни вполне допускается носить брюки темного цвета или юбку с добавлением жакета.

Многие предпочитают кроссовки в сочетании с костюмом. Это выглядит довольно естественно и добавляет удобства. Совсем не обязательно всегда носить парадные туфли, если этого не требует дресс-код.

Если же предстоит деловая встреча с важными людьми, то классическим выбором становится темный костюм со строгой рубашкой. Девушки могут выбрать юбку-карандаш или платье-футляр для бизнес-встреч.

Вызов самому себе

Мир моды постоянно находится в движении. Людям нравится бросать вызов самим себе, создавая свой собственный, уникальный стиль. Вполне допустимо сочетать деловой костюм с простой футболкой и надеть кроссовки на встречу с бизнес-партнерами. Таким образом человек делится своими убеждениями через повседневные наряды, выражая потаенные мысли.



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