Их носят все модные блогеры: лучшие омолаживающие аксессуары для женщин за 50 (и от чего лучше отказаться)

Аксессуары любят многие женщины. Ведь они помогают создать наиболее яркий и законченный образ. Однако их следует подбирать, ориентируясь на особенности вашей внешности и фигуры, а также в зависимости от места, куда вы направляетесь. Аксессуары могут как сделать вас визуально моложе, так и добавить возраст. Мы расскажем, что лучше всего носить женщинам за 50 лет, а от чего стоит отказаться.

Стиль и возраст

Годы летят стремительно, и не успеешь оглянуться, как тебе 40, 50 и больше. Самое главное – помнить, что годы – это всего лишь цифра. В Интернете можно найти огромное количество подтверждений данному утверждению. Огромное количество женщин выглядят стильно и молодо, хотя уже давно перешагнули 50-летний рубеж. Однако есть аксессуары, которые способны визуально добавить вам пару-тройку лет.

Аксессуары, которые добавляют возраст

Слишком длинные и вычурные серьги способны сделать ваш облик более серьезным. Поэтому, если вы хотите выглядеть моложе, следует отдавать предпочтение простым, минималистичным вариантам. Рекомендуем обратить внимание на серьги в форме колец. Сумочку-клатч лучше всего заменить на модель с ремешком через плечо. Вы будете выглядеть более молодежно. А если возьмете цветную сумочку, то это еще лучше. Предпочитаете туфли на шпильке? Рекомендуем заменить лоферами на платформе или босоножками на каблуке. Устали от каблуков? Тогда самый лучший вариант – кроссовки. Обратите внимание на солнцезащитные очки. Подбирайте их обязательно в соответствии с формой лица. Но лучше всего остановить выбор на красочных и веселых моделях.

Далее предлагаем познакомиться с аксессуарами, которые зрительно омолаживают.

Разноцветный шарф

Кармен Химено – известный испанский блогер. Она любит создавать яркие образы. Кармен активно следит за модой и всегда выглядит стильно и современно. У Химено большое количество поклонников во всем мире, которые прислушиваются к ее рекомендациям. Блогер предлагает носить женщинам яркие, красочные шарфы. Остановите свой выбор на розовом или другом оттенке, и ваш образ будет более моложавым.

Сумка на поясе

Ее еще также называют поясной сумкой. Это небольшая сумочка, которую можно носить на животе, талии или бедрах. Данный аксессуар сочетает в себе практичность и удобство. Поясная сумка дарит нам свободу движений и ее очень сложно потерять. Самое главное подбирать данный аксессуар правильно, как это делает Грес Ганем. Он должен правильно дополнять наш образ и вписываться в цветовую гамму.

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Пояс

Он обладает способностью омолаживать любой образ. С помощью пояса можно подчеркнуть достоинства фигуры и сделать лук более привлекательным. Его можно носить в любое время года и с любым нарядом. Ассортимент поясов богат и разнообразен. Вы без труда сможете подобрать вариант для своего наряда. Шикарная испанка Пилар де Арсе наглядно это демонстрирует.

Очень женственно выглядят изделия с цветами из ткани. Такие пояса помогают создать гармоничный и нежный образ. Для составления более нарядных и праздничных вариантов обратите внимание на пояса с эффектными пряжками, которые могут быть украшены стразами или жемчугом.

Заколки и шпильки

Основная функция этих аксессуаров – закреплять и украшать прическу. Даже самую простую прическу заколки и шпильки способны превратить в настоящее произведение искусства. Красивые и стильные заколки могут стать дополнением к любому наряду. Александра Лэпп – модный блогер из Женевы – грамотно подбирает эти аксессуары к своему образу.

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Длинные бусы

Длинные бусы можно носить, сочетая несколько вариантов. Такой аксессуар не только стилизует шею, но и добавляет шика всему образу. Пускай ваши украшения будут более заметными и длинными, как у Кармен Гимено.

Также обратите внимание на цепочку с крупными звеньями, как у Пилар де Арсе. Это очень модный аксессуар, который сделает вас более моложавой. Не бойтесь экспериментировать и освежать свою повседневную одежду!

Головные уборы

Для создания повседневного и беззаботного образа самым лучшим аксессуаром станет шерстяная шапка.

Напрасно, вы думаете, что на вам не подойдет. Надо лишь подобрать вариант, который будет учитывать форму вашего лица, как это сделала Грес Ганем.

Обратите внимание на еще один головной убор – берет. Это стильный и модный головной убор, который можно носить ежедневно. К тому же, он добавит вашему лицу легкости и романтичности. Александра Лэпп демонстрирует грамотный выбор аксессуаров и в этом образе.

Солнцезащитные очки

Еще один аксессуар, который позволит вам выглядеть гораздо моложе. Но только в том случае, если вы его правильно подберете! Взгляните на этот образ Грес Ганем. Нотку молодости добавляет яркая оправа.