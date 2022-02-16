Мнение: Разведка США обманула Байдена?

Сегодня в 3:00 ночи Россия должна была напасть на Украину. Во всяком случае Европа и США не сомневалисья в нападении, даже эвакуировали из Украины своих дипломатов. Да что там США и Европа, даже Израиль поверил в неизбежность войны и решил эвакуировать своих дипломатов из Киева…

Но что-то пошло не так. Россия так и не напала на Украину.

Президент США Джо Байден выступил с заявлением, что по-прежнему считает вероятным «вторжение России» в Украину, но возможно и дипломатическое решение конфликта. Мол, к нему обратились власти России с просьбой продолжить переговоры, на что он согласился. «Мы должны дать шансы дипломатии», — заявил президент США.

Байден подчеркнул, что США, НАТО и Украина не угрожают России. Он сказал, что Соединенные Штаты не будут отправлять войска в Украину, но своих союзников будут защищать. Ну и традиционно пригрозил РФ введением санкций в случае «вторжения» в Украину.

Не прошло и недели, как западные СМИ раструбили на весь мир, что разведка США называет 16 февраля «вероятной датой вторжения России в Украину». Помощники Байдена не подтвердили эту информацию официально, но и не исключили вероятность того, что «вторжение может начаться до окончания Олимпийских игр в Пекине» (20 февраля).

Что означают слова Байдена, произнесенные в новом заявлении о возможности войны России с Украиной, переведенные с дипломатического на простой разговорный язык? А вот что: разведка США обманула Байдена, Европу и США, но Байден не может признаться, что его можно обвести, как последнего лоха, вот и вынужден придерживаться версии, что дыма без огня не бывает.

Рис. отсюда

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