 

Коломойский: Мы хорошо общаемся с Арахамией. Но это до мая, потом будет выжженная земля

16.02.2022, 12:34, Новости дня
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“Я когда сказал, что он мой друг, после этого его чуть не выгнали из фракции, – сказал бизнесмен и рассмеялся. – Мы с ним хорошо общаемся. Но это все до мая. Потом думаю, будет выжженная земля вокруг этого офиса”. 

Интервью записывали в бизнес-центре “Миллениум” в Киеве, где находятся офисы группы “Приват”. 

В мае будет введен в действие закон об олигархах. Президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон 5 ноября, там прописано, что закон вводится в действие через шесть месяцев со дня публикации. 

Согласно закону, после неформальной встречи олигарха с чиновником высокого уровня последний должен будет подать публичную “декларацию о контакте”. Контактом считается любая встреча или разговор, в том числе в режиме онлайн.

Контекст:

В рейтинге 100 самых богатых украинцев, составленном журналом “Forbes Украина”, Коломойский с состоянием $1,8 млрд занимает четвертое место. После выборов в Верховную Раду в 2019 году он говорил, что имеет влияние на Арахамию. 

16 сентября 2021 года журналист “Украинской правды” Михаил Ткач опубликовал в Facebook фотографии, на которых запечатлено общение Арахамии и Коломойского во время матча Лиги чемпионов Динамо–Бенфика. На трибунах были замечены и другие нардепы и бизнесмены, а также несколько министров. Арахамия, комментируя появление снимков, сказал, что на стадионе он и Коломойский “обменялись шутками про закон об олигархах”. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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