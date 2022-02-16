 

“Уже восьмой год наша цель – мир. Мы готовы к сопротивлению”. Группа “Антитіла” присоединилась к силам территориальной обороны ВСУ

16.02.2022, 12:34, Новости дня
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Тополя отметил, что вместе с ВСУ они снимают серию видео, в которых покажут, как присоединиться к территориальной обороне.

“В нашем совместном проекте с Министерством обороны Украины “Саме те ТрО” мы пошагово покажем путь от решения вступить в ряды территориальной обороны до первой тренировки на полигоне. Сегодня украинцы встают на защиту государства независимо от места жительства, профессии, возраста или пола. Уже восьмой год наша цель – мир. Ради него мы готовы дать достойный отпор каждому, кто захочет принести войну на наши земли. Мы готовы к сопротивлению. Присоединяйся”, – прокомментировал решение коллектива Тополя.

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Публикация от Taras Topolia (@tarastopolia)

Контекст:

Закон “Об основах национального сопротивления” вступил в силу с 1 января 2022 года, в ВСУ появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны. Их возглавил бригадный генерал Юрий Галушкин.

Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, будут зачислять после присяги. В формирования не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости.

Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они использоваться не будут, утверждал Галушкин. 

Силы территориальной обороны ВСУ сейчас полностью обеспечены боеприпасами и вооружением, заявлял 24 января министр обороны Алексей Резников.

27 января Рада разрешила бригадам территориальной обороны использовать тяжелое вооружение, в том числе противотанковое.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что “все, особенно отдельные руководители на местах, должны четко осознать”, что национальным сопротивлением и территориальной обороной должны заниматься исключительно военные.

15 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, позволяющий теробороне выполнять задачи в районах ведения боевых действий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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