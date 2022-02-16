Лыжницы Ступак и Непряева завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде
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Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовые медали в командном спринте классическим стилем на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсменки показали третий результат в финале.
Победу одержала сборная Германии. Золотые медали завоевали Катарина Хенниг и Виктория Карль. Второе место заняли представительницы Швеции Майя Дальквист и Йонна Сундлинг, передает «Чемпионат».
Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Финал
1. Германия (Катарина Хенниг, Виктория Карль) – 22.09,85
2. Швеция (Майя Дальквист, Йонна Сундлинг) +0,17
3. РФ (Юлия Ступак, Наталья Непряева) +0,71
4. Финляндия (Кертту Нисканен, Криста Пярмякоски) +3,86
5. США (Рози Бреннан, Джесси Диггинс) +12,93.
Ранее в среду женская сборная РФ по биатлону завоевала серебряные медали Олимпийских игр.
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