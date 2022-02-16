 

Лыжницы Ступак и Непряева завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде

16.02.2022, 12:32, Новости дня
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Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовые медали в командном спринте классическим стилем на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсменки показали третий результат в финале.

Победу одержала сборная Германии. Золотые медали завоевали Катарина Хенниг и Виктория Карль. Второе место заняли представительницы Швеции Майя Дальквист и Йонна Сундлинг, передает «Чемпионат».

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Финал

1. Германия (Катарина Хенниг, Виктория Карль) – 22.09,85

2. Швеция (Майя Дальквист, Йонна Сундлинг) +0,17

3. РФ (Юлия Ступак, Наталья Непряева) +0,71

4. Финляндия (Кертту Нисканен, Криста Пярмякоски) +3,86

5. США (Рози Бреннан, Джесси Диггинс) +12,93.

Ранее в среду женская сборная РФ по биатлону завоевала серебряные медали Олимпийских игр.



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