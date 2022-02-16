 

Кремль рассказал, как работал ночью из-за сообщений о «вторжении» на Украину

16.02.2022, 12:32, Новости дня
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Кремль не корректировал работу из-за сообщений о планах РФ по «вторжению» на Украину 16 февраля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Основываясь на сообщениях западной прессы, особенно в последнее время и по известной тематике, мы не корректируем нашу работу», – цитирует РИА «Новости» представителя Кремля. 

По его словам, ночь «прошла в штатном режиме, как и положено». «Спокойно спали. А утром так же спокойно и по-деловому приступили к рабочему дню, который, как вы видите, весьма насыщен», – добавил Песков.

Также он отрицательно ответил на вопрос, не было ли этой ночью каких-то международных контактов. «По ночам не имеем обыкновения вступать в контакты с иностранными государствами», – подчеркнул Песков. 

Ранее служба эстонской внешней разведки на фоне не подтвердившихся слухов о готовящемся 15 и 16 февраля вторжении РФ на Украину перенесла дату «вторжения» на конец февраля.

Накануне госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу France 24, что на этой неделе якобы существует возможность акта «военной агрессии» РФ против Украины.

Как сообщало американское издание Politico, в прошлую пятницу Байден заявил союзникам, что РФ якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».



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