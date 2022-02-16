 

Певица Наргиз вышла замуж за возлюбленного, который моложе нее на 12 лет

16.02.2022, 11:54, Разное
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Певица Наргиз, которая известна многим благодаря участию в шоу “Голос”, вышла замуж. Об этом 51-летняя артистка рассказала на премьере фильма Алексея Пиманова “Одиннадцать молчаливых мужчин”, прошедшей в кинотеатре “Октябрь” накануне вечером. 

Наргиз призналась, что счастлива со своим избранником Антоном Ловягиным уже больше восьми лет, и заявила, что они уже поженились, хотя в ЗАГС не ходили. Символическая церемония состоялась во Франции, в знаменитой резиденции клоуна Славы Полунина под Парижем – на “Желтой мельнице”.

У нас была свадьба во Франции на Желтой мельнице у Славы Полунина. Это был замечательный эксперимент, – рассказала Наргиз.

Антон Ловягин и Наргиз

С будущим мужем Наргиз познакомилась на работе, когда Антон пришел устраиваться техником в коллектив певицы. С тех пор, по признанию Наргиз, они не расстаются, и разница во возрасте – Антон моложе своей жены на 12 лет – влюбленных совсем не смущает. 

Да, он на 12 лет младше, но это совершенно не ощущается. Я просто очень люблю жизнь и не теряю в себе ребенка. На самом деле, у меня всю жизнь не было отбоя от поклонников, поэтому я сама могла выбирать того, кто мне по душе. Мой мужчина покорил меня своей непосредственностью и умением быть тем, кто он есть. Он мое надежное плечо, опора и поддержка, – рассказала Наргиз в интервью kp.ru.

Напомним, что певица Наргиз Закирова была замужем трижды, у нее трое детей от каждого из них – дочери Сабина и Лейла и сын Ауэль. В прошлом году Наргиз впервые стала бабушкой – ее дочь Сабина родила мальчика, которого решили назвать Ной. 

Отметим, что Наргиз стала известна в России благодаря участию в шоу “Голос” в 2013-м, в котором певица стала финалисткой. Годом раньше победу в популярном шоу одержала Дина Гарипова, недавно объявившая о беременности. 

Наргиз и Слава Полунин на “Желтой мельнице”Слава Полунин и Антон Ловягин



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