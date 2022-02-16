 

Эксперты развеяли миф о радикально настроенной молодежи в России

16.02.2022, 11:48, Новости дня
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Замдиректора Института истории и политики МПГУ, член правления РАПН, эксперт НОМ Владимир Шаповалов, говоря о результатах актуального исследования коллектива ученых кафедры политологии МПГУ, заявил, что «крайне небольшой процент молодых людей являются носителями радикальных взглядов, в целом, политика не занимает значительное место в их жизни», говорится в сообщении на сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ).

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член Правления РАПН, эксперт НОМ Владимир Шаповалов заявил, говоря о результатах актуального исследования коллектива ученых кафедры политологии МПГУ, что «крайне небольшой процент молодых людей (как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах) являются носителями радикальных взглядов, в целом, политика не занимает значительное место в их жизни», говорится в сообщении на сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ).

«Мы выявили и ключевые ценности современных молодых людей – это порядок, комфорт и стабильность», – добавил он.

При этом эксперт подчеркнул, что задача по вовлечению молодежи в политическую жизнь страны остается актуальной. При этом «давление на молодежь недопустимо, государство должно создавать приемлемые и понятные для нее каналы коммуникации и способы выражения своей позиции». В частности, «необходимо развивать электронное голосование на выборах в России, которое пользуется интересом у молодых людей».

Изучение электоральных настроений молодежи проводила профессор Департамента политологии, директор Центра политических исследований Финансового университета при правительстве РФ Елена Бродовская. По ее словам, абсолютное большинство молодежи аполитично: «Они уделают большое внимание другим сферам своей активности – налаживанию крепких семейных и дружеских связей, творчеству. Стабильность для них во всех отношениях, в том числе в политической сфере, очень важна. Именно микросоциалы, сконцентрированные на достижении социального успеха, составляют устойчивое большинство российской молодежи».

Исполнительный директор Центра общественно-политических проектов и коммуникаций Никита Тюков также считает, что круг радикально настроенных молодых людей крайне ограничен: «Есть много нормальных, обычных в общем представлении людей, которые живут интересной, но спокойной жизнью. Но все обращают внимание на немногих шумных радикалов. Это в том числе и вопрос к средствам массовой информации».



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