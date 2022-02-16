 

Maserati готова презентовать Grecale

16.02.2022, 11:48, Новости дня
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Сегодня стало известно, что официальный дебют модели Maserati Grecale пройдет 22 марта.

На данный момент уже доступны изображения транспортного средства. Пока производитель показал лишь прототип, который сохранил плотную защитную пленку. Вместе с тем премьера состоится на местном рынке, где организуют специальное мероприятие. Среди новшеств в итальянской модели указали цифровую приборную панель, цифровую приборную панель. Пока разработчики умалчивают подробности о производительности.

В максимальной комплектации модель Maserati Grecale оснащается турбированным силовым агрегатом с общей мощностью 630 л.с. Покупатели смогут выбрать между версиями с полным или задним приводом.



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