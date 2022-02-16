«Надо запасти картоху»

Сколько тратят на продукты и что говорят об этом жители «глубинной России». Докладывают собкоры «Новой».

«Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России», — сказал в своем релизе финансовый регулятор, информируя о повышении ключевой ставки. «Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска. Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление. Проинфляционной остается конъюнктура мировых товарных рынков. Инфляционные ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолетних максимумах. В этих условиях баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных. Проводимая Банком РФ денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к четырем процентам».

В переводе на русский язык — цены растут быстрее, чем могли себе представить финансовые власти. А причины — от «восстановления экономической активности» до «проблем на мировых рынках». Наиболее болезненным становится подорожание еды — от модных вегетарианских продуктов до обычных «крупы и картошки». Продукты в РФ по отношению к зарплатам очень дорогие, в среднем на питание люди тратят больше трети заработка.

Но дорожают не только продукты. О том, как и где переписывают ценники — читайте в подборке «Новой газеты». Нет только одного ответа — когда это закончится. И люди ждут дальнейшего роста цен — в этом Центральный банк совершенно прав.

Дмитрий Прокофьев, «Новая»

САРАТОВ«В этом году появилось ощущение: надо запасти картоху»

Блеск и нищета городского хипстера

По официальной статистике, саратовцы тратят на еду 38,3 процента доходов — 14,4 тысячи рублей на человека в месяц. Подорожание продуктов, продолжающееся много месяцев подряд, стало ощутимым не только для пенсионеров и многодетных семей, но и для представителей среднего класса. Успешные молодые специалисты вынуждены отказываться от здорового питания, фитнеса и возвращаться к корням: запасать картошку и крупы.

«Ты же не будешь указывать мою фамилию? Тогда расскажу свою хипстерскую историю про «индекс тоста с авокадо», — говорит саратовчанка Мария (в регионе, где средняя зарплата едва переваливает за 30 тысяч рублей, не каждый хипстер решится признаться в употреблении экзотических фруктов).

«Продукты для такого тоста очень подорожали. Хлеб цельнозерновой стоит больше 100 рублей за упаковку из 12 ломтиков. Творожный сыр за полтора месяца поднялся в цене с 89 до 96 рублей за 140 граммов. Авокадо во «Вкусвилле» слишком дорогое, но можно брать в «Пятерочке», если знать, как довести до зрелости, — по 29–36 рублей за 100 граммов. Сверху на тост кладут яйцо пашот, цены на яйца, к счастью, стабилизировались в районе 55–60 рублей, а затем — ломтик рыбы. Вот это уже настоящая роскошь. Я перестала есть рыбу. Захожу в рыбный магазин, как в музей: вид умопомрачительный, но позволить себе почти ничего нельзя», — разводит руками Мария.

Из-за подорожания зелени и несезонных овощей девушка отказалась еще от нескольких элементов «лакшери жизни» — перестала покупать салатные смеси с сельдереем и рукколой, тепличные помидоры и огурцы. Судя по сведениям Роспотребнадзора, натуральными витаминами пожертвовала не только Мария. Как указано на сайте регионального ведомства, саратовцы едят слишком мало свежих овощей, фруктов и ягод — потребление этих продуктов находится «на нижней границе физиологической нормы».

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

По наблюдениям Марии, с декабря на 15 процентов подорожали кофе и шоколад. С 82 до 99 рублей увеличилась цена коробки пастеризованного молока. «Оно стоит уже больше растительного, хотя вегетарианская еда всегда была дороже», — отмечает собеседница.

«По рекомендациям врачей я вынуждена периодически отказываться от тех или иных продуктов, но белок необходим, поэтому моя основная еда — куриная грудка. Филе подорожало с 255 до 350 рублей. Пришлось перейти на куриные тушки».

Мария сравнивает цены на продукты в мобильном приложении. Отмечает, что 450-граммовая пачка саратовских сосисок в разных сетях стоит от 189 до 333 рублей. «Обычно я пользуюсь услугой доставки, потому что меня пугают магазины, где много людей и все злые. Но моя мама ходит в «Победу» и отыскивает там прекрасное, например, помидоры по 90 рублей вместо обычных 170. Мой последний рубеж, к счастью, пока не взятый, — магазин «Светофор». Один из моих друзей уже закупается там и присылает мне утешительные сообщения: «Твои злаковые батончики есть и в «Светофоре».

Подорожание борщевого набора Машу не коснулось: она не варит супов, так как молодые супруги обедают вне дома. «Но в этом году появилось ощущение: надо было запасти картоху», — вздыхает девушка.

На кухне у Маши есть специальный шкаф для припасов. «Там я храню подсолнечное масло и крупы. Масло дорожает постоянно. Обычно я покупаю четыре бутылки сразу. На масле я жарю редко, запаса хватает надолго, но месяца через четыре бутылки все-таки заканчиваются, я иду за новыми и охреневаю: цена стала больше на 20–30 рублей, а бутылка — меньше. Такая же ситуация с гречей: за два года пакеты уменьшились с килограмма до 800 граммов».

Навык запасаться едой сохранился у Марии с детства. В 1990-х ее семья была вынуждена переехать из Казахстана, где усилились националистические настроения, в деревню в Саратовской области, затем — на рабочую окраину города. «Многие люди с высшим математическим и инженерным образованием стали челноками, моя мама — не исключение. Я помогала ей на базаре, в каникулы сама стояла на точке и продавала джинсы, — вспоминает Маша. — В нашем съемном доме стоял красивый старинный комод со множеством полочек. Мама прятала в нем еду, которую хотела сохранить для праздничного стола. Когда мы переезжали, нашли в этом комоде коробку конфет «Ласточка», которую мама спрятала много лет назад и забыла».

Маша с мужем живут в ипотечной однушке. «Семь лет назад мы покупали эту квартиру за 1,2 миллиона рублей. Сейчас аналогичные стоят 3,5 миллиона. Через пять лет мы закроем ипотеку и хотели бы подумать о расширении. Но как купить двушку, ума не приложу. Цены устремились в космос!»

По официальной статистике, за 2021 год стоимость жилья на вторичном рынке в Саратове выросла на 24,1 процента (в среднем по РФ — на 19,2 процента). Квадратный метр в новостройке подорожал на 33,6 процента. По подсчетам института развития строительной отрасли, за год объем строительства в регионе упал на треть. Число выданных ипотечных кредитов сократилось на 9,5 процента.

Как сообщает Росстат, Саратовская область занимает в Поволжье четвертое место по уровню цен на бензин. Не удивительно, что дорожает проезд на всех видах транспорта. «Цены на такси еще осенью выросли на 20–25 процентов, а зимой стали просто нереальными. Обычно я доезжала от дома до работы за 180 рублей, в дни больших снегопадов таксисты просят 450–500 рублей! Психологи учат любить себя и ценить свой комфорт, но в данном случае я люблю себя и в троллейбусе», — смеется Мария.

Молодая семья оптимизировала расходы на развлечения. «Абонемент в спортзал подорожал на 30 процентов. Я не стала покупать карту. Брови подорожали: раньше коррекция стоила 600 рублей, теперь — 650. В соседнем ТЦ есть кинотеатр, где всегда были недорогие билеты по 150 рублей. Сейчас цена начинается от 250, на премьеры доходит до 410. Выгоднее подождать неделю и посмотреть ту же «Матрицу» дома по подписке за 500 рублей. Интернет, кстати, тоже очень подорожал. Наш пакет — телевидение, интернет, сим-карта — раньше стоил 650 рублей, сейчас — 900», — подсчитывает Мария.

Как уточняет Маша, рост цен на всё особенно угнетает в ситуации общей неопределенности. «Сейчас вообще непонятно, что будет завтра с работой, с рублем, с банком и с тобой. Раз — и у тебя ковид! Две недели не работаешь, тратишь 2200 рублей на тесты и 1500 рублей на витамины. В бесплатной поликлинике — страшные очереди, в платной прием моего врача подорожал на 200 рублей. В таких обстоятельствах мало иметь подушку безопасности, такими подушками нужно обложиться».

Надежда Андреева, «Новая»

Фото: РИА Новости

МУРМАНСКДепутатская лапша

Народный избранник посоветовал народу искать дешевые макароны в интернете

Вице-спикеру мурманской областной думы Евгению Никоре для стяжания славы понадобилось секунд 30, чтобы написать ответ подписчику в фейсбуке. Мужчине, посетовавшему на рост цен, Никора посоветовал покупать макароны на OZON — там дешевле.

Тяжела жизнь депутатская: хочешь вступить в дискуссию, а вступаешь в дерьмо. Все же помнят Наталью Соколову, экс-министра труда Саратовской области, крупного эксперта по ценам на «макарошки». Соколова тогда лишилась должности. И дело не в макаронных изделиях: про них она вспомнила, аргументируя тезис о том, что 3500 рублей в месяц пенсионеру вполне достаточно, чтобы не только выжить, но и стать «моложе, красивее и стройнее». Дело было в 2018 году.

Видимо, макарошки — это еще одна российская скрепа. Четыре года спустя подзабытый мем заиграл новыми красками: мурманчанин выложил в фейсбук фото пачки самых обычных макарон с ценником 99,99 рубля за пачку весом 450 граммов. И сопроводил подписью: если такие цены в «Магните», то не пора ли ФАС туда наведаться. Вице-спикер думы Никора в ответ написал (сейчас комментарий недоступен, скриншот имеется в редакции): «Рекомендую найти эти макароны подешевле. Например, сегодня на OZON они стоят 68 рублей». Депутат добавил, что сеть не доминирует на рынке региона, а потому ФАС вряд ли найдет нарушения в ценообразовании.

Впоследствии Никоре пришлось оправдываться, что, мол, не в интернет человека послал, а посоветовал поискать, где дешевле, «сам так делаю». Никора свежеизбранный депутат, однако, судя по прошлогодним декларациям вице-спикеров регионального парламента, зарплата на этой позиции превышает 300 тысяч в месяц. Поэтому картина рыщущего в поисках дешевых макарон Никоры не выглядит уж очень убедительно.

Макаронная слава настигла Евгения Викторовича одновременно с очередной сводкой о повышении цен: «Мурманскстат» обнародовал результаты мониторинга торговых сетей. Судя по ним, в начале февраля успели подорожать овощи и крупы.

Сильнее всего выросли в цене морковь (более 46 рублей за килограмм), капуста (61 рубль), гречка (167 рублей за килограммовую пачку). Самое дешевое сливочное масло отпускают по 929 рублей за килограмм, десяток яиц — по 95 рублей. Килограмм вермишели (привет Никоре!) стоит 139 рублей, килограмм яблок — 118, бутылка растительного масла — 133, пакет молока — 97. Говядина держится на отметке чуть выше 500 рублей за килограмм, свинина — более 350, курица — 195.

Выросли и цены на аренду жилья: за год они поднялись почти на четверть, сейчас однушка в Мурманске сдается о московским ценам: 25–30 тысяч рублей.

Татьяна Брицкая, «Новая»

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГДешевле не будет

Цены на продовольственные и промышленные товары в городе успели взлететь уже дважды — в первых числах января и в начале февраля

Январское повышение коснулось почти всего: от продуктов питания и предметов первой необходимости до квартир. Петербургские застройщики объяснили, что к концу 2021 года из-за подорожания стройматериалов себестоимость возведения жилья увеличилась почти на 50%, значит, и стоимость должна измениться. Нового максимума достигла плата за проезд в общественном транспорте: за одну поездку в метро — 65 рублей (вместо прежних 60), в автобусах, троллейбусах и трамваях — 60 рублей (вместо 55). Подняли расценки на свою работу врачи частных клиник (на 15–20%), парикмахеры (на 10%), таксисты (на 10–15%). Даже услуги по доставке еды, воды и прочих заказов, которые весь 2021 год в Северной столице держались на одном уровне, с 2022-го стали дороже в среднем на 10%.

В продовольственных магазинах с новогодним боем курантов «карета превратилась в тыкву»: испарились все желтые, красные и другие цветные сниженные ценники, еще в конце декабря радовавшие глаз. Какие-то товары выросли в цене незначительно — от 2 до 5 рублей (хлеб, соль, яйца, молоко и молочная продукция, подсолнечное масло, чай), какие-то существенно — от 10 рублей и больше (мясо, кура, рыба, сыр, колбаса, сливочное масло, крупы, кофе, шоколад, фрукты). Легче назвать то, чего не коснулась инфляция, чем перечислять то, чего она не пощадила. Например, из овощей только репчатый лук стабилен: 40–50 рублей за килограмм, как и несколько месяцев назад, а морковь даже подешевела с осенних 60–80 рублей до 40.

Еще один «новогодний подарок» петербуржцам от городских властей: тарифы на коммунальные услуги в этом году пересматриваются не с 1 января, а с 1 июля. Но уже объявлено, что теплоснабжение подорожает на 3,6%, газ — на 3,3%, электроэнергия — на 5%, водоснабжение и водоотведение — на 1,7%.

Во второй раз в крупнейших петербургских торговых сетях («Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Дикси», «Лента») меняли ценники 7–9 февраля. Новая наценка заметно отразилась на бытовой химии: стиральный порошок подорожал на 50–60 рублей, шампуни — на 40–50 рублей, мыло — на 15–20, средства для мытья посуды — на 20–30.

В продуктовых рядах стали сильно кусаться говядина (по 700–990 руб. за кг) и свинина (по 500–550 руб.), вареные и копченые колбасы, прибавившие 20–30 и 50–60 рублей за кг соответственно. С февраля придется платить лишние 20–30 рублей за кг практически любого сыра («Российский» достиг 850–950 руб., «Голландский» — 1000–1200, «Ламбер» — 1400–1500) и сливочного масла (1200–1300 руб. за кг). А сахар пока просто пропал с полок во всех магазинах. Это, по наблюдениям продавцов, верная примета — вернувшись на прилавки, он будет продаваться уже не по 53–55 руб. за кг.

Петербургские покупатели, судя по их первой реакции, от февраля такого подвоха не ждали. Многие 7–9 февраля в супермаркетах, уже сложив в корзину товары по старым ценникам (которые просто не успели сменить), на кассе отказывались от покупок.

Даже напиться с горя скоро влетит в копеечку. Производители предупредили, что пиво и вино в ближайшее время подорожают как минимум на 15% из-за введения новой маркировки.

Нина Петлянова, «Новая»

Фото: РИА Новости

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