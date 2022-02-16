Родственники погибшей на съемках Галины Хатчинс подали в суд на Алека Болдуина

Алеку Болдуину грозит еще одно судебное разбирательство. На актера, продюсеров и съемочную группу подал в суд муж погибшей на съемках оператора Галины Хатчинс, которая скончалась от пули, выпущенной из пистолета Болдуина на площадке. И хотя вина Алека не доказана, родственники Галины считают, что и Болдуин, и другие члены съемочной группы фильма “Ржавчина” должны ответить за случившееся.

Ответчик Болдуин и другие ответчики по этому делу не выполнили стандартные для отрасли проверки безопасности и не соблюдали основные правила безопасности при использовании настоящего оружия для создания фильма “Ржавчины”, что имело фатальные последствия, – сказано с исковом заявлении.

Это не первый иск против Болдуина, исполнителя главной роли и одного из продюсеров картины “Ржавчина”, на съемках которой произошла трагедия. Ранее на Болдуина подал в суд светооператор фильма и близкий друг погибшей Галины Серж Светной. Он тоже считает, что организаторы съемочного процесса несут полную ответственность за жизнь каждого и требует наказать за халатность рублем, то есть оштрафовать. Правда, сумма иска не уточняется.

Галина Хатчинс

Напомним, что трагедия на съемочной площадке произошла осенью 2021 года. Алекс Болдуин ранил двух человек – оператора и режиссера. Галина Хатчинс скончалась, а Джоэл Соуз с ранением в ключицу вскоре был выписан из больницы. Как выяснилось позже, бутафорское оружие было заряжено боевыми самодельными патронами. Болдуин признавался, что тяжело переживает трагедию и что готов сотрудничать со следствием. Он даже отдал свой мобильный телефон как улику. При этом Алек утверждал, что никогда бы не смог выстрелить в человека и даже не нажимал на курок.

Много позже Алек рассказывал, что виделся с мужем погибшей Мэттью Хатчинсом почти сразу после трагедии.

Я виделся с Мэтью (муж Галины Хатчинс). Парень переполнен горем. Он в шоке, остался один с 9-летним сыном… Но мы должны понимать, что когда что-то идет не так и случается трагедия, должны быть приняты какие-то новые меры — использование пластиковых пистолетов, никаких боевых патронов. Но это не мне решать.

Алек Болдуин на съемках фильма “Ржавчина”