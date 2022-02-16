 

“Не моя война, не буду я за тебя, гниду, отдавать свою жизнь!” Кива ответил Зеленскому на его призыв к нардепам возвращаться в Украину

16.02.2022, 11:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Кива обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который накануне призвал политиков и бизнесменов, выехавших за границу на фоне вероятного нового вторжения России , вернуться в Украину в течение суток.

“Ты говоришь – возвращайтесь. Куда? В страну, в которой тебя загоняют, в которой против тебя ведутся системные провокации?”, – сказал Кива.

Он обвинил Зеленского в том, что тот “продал землю”, “сдал национальные интересы и “вытер о страну свои клоунские ноги”.

Войну, которую развязала Россия в 2014 году на Востоке Украины, Кива назвал гражданской и сказал, что получил во время нее две контузии. Он также заявил, что не будет воевать за Зеленского.

“Тогда, в 2014, нас всех пропитали патриотизмом и сказали, что нужно защитить суверенитет. И мы пошли защищать в надежде на то, что мы выполняем свой долг. А как оказалось – мы воевали против собственного народа – в угоду американским выгодам, которые используют мою страну для провокации и уничтожения русских. Не моя война американская история, не буду я тебя защищать, Зеленский, и не буду я за тебя, гниду, отдавать свою жизнь. Потому что когда в 2014 году я имел две контузии, ты х..ем по роялю за бабки возил”, –- сказал народный избранник.

https://www.facebook.com/kivailya/videos/968700060749007/

Позже в эфире российской пропагандистской программы “Соловьёв LIVЕ”  Кива отметил, что находится за границей Украины, решает личные дела. 

Угрозу вторжения России в Украину нардеп назвал “истерией”.

“Я не в Киеве и не на Украине,  потому что у меня были запланированы мои внутренние дела. И менять их из-за истерии, которую нагнетает Запад, я точно не собираюсь. Я с полной ответсвенностью говорю, что никаких нападений, и я в этом уверен как гражданин Украины, не будет. Это все только манипуляция Запада”, – сказал нардеп.

Он добавил, что в воскресенье планирует возвратиться в Украину.

Контекст:

На фоне сообщений о вероятном вторжении России в Украину ряд украинских бизнесменов и народных депутатов уехали из Украины. Только 13 февраля из Киева улетело порядка 20 чартеров и частных самолетов, сообщала “Украинская правда”. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что по состоянию на вечер 14 февраля находились за границей 23 народных депутата Украины. Позднее, по данным СМИ, восемь из них вернулись в страну. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / Патриархат исключил обсуждение вопросов богословия на встрече с папой Римским

03.09 / Комитет Рады утвердил проект заявления по Белоруссии

26.08 / Взрыв произошел в жилом доме на западе Москвы

02.12 / Лукашенко указал на наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ

28.12 / Анонсирована онлайн-вечеринка «Новый год Больших перемен»

13.12 / В Украине от COVID-19 умерло больше 15 тыс. человек

09.10 / Арахамия рассказал журналистам, как сломал руку

01.07 / В Сети разоблачили юношу, обвинившего членов УИК в отказе на право в голосовании

28.09 / В Беларуси застрелили из ружья сотрудника КГБ. Видео

20.02 / Состоялся семинар по подготовке наблюдателей на выборах в Госдуму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика