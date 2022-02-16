“Просто аплодировал”. После скандала с Паш в сети показали фото участника Kalush Orchestra на Красной площади в Москве. Он отреагировал

Издание “ГОРДОН” публикует скриншот этого фото, которое действительно размещено на странице музыканта в “ВК”.

Скриншот: Тимофій Музичук / ВК

Музычук отреагировал на публикацию в сети – в тот же день в Instagram Stories группы Kalush он записал обращение, в котором заявил, что снимок был сделан в 2013 году, когда он посетил столицу РФ в составе массовки.

“В 2013 году я действительно был в России на концерте ректора Киевского университета культуры Михаила Поплавского как массовка – просто аплодировал, не выступал. И в этом же году выступал в Краснодаре. И после 13-го в России вообще не был”, – заявил Музычук.

Скриншот: kalush.official / Instagram

Артист отметил, что у пограничников “есть все пруфы”.

Скриншот: kalush.official / Instagram

Контекст:

12 февраля 2022 года в Украине состоялся нацотбор на “Евровидение 2022”. Победительницей стала украинская певица Алина Паш с композицией “Тіні забутих предків”, набрав в итоге 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных.

Победа Паш вызвала возмущение в сети – артистку обвинили в том, что она нарушила правила конкурса, посетив в 2015 году Крым через РФ.

Кроме того Kalush Orchestra после объявления победителя заявили о фальсификации голосов и потребовали доказательств справедливого голосования. Член правления Общественного Ярослав Лодыгин, который был одним из членов жюри, 13 февраля опроверг их подозрения.

15 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ведомство не выдавало Алине Паш справку о законном пересечении админграницы с оккупированным Крымом в 2015 году.

Общественное, реагируя на заявление пограничников, отметило, что получило документ не от самой певицы, а от ее представителя. В команде артистки заявили, что разбираются, как именно этот документ оказался в их распоряжении. Глава Общественного Николай Чернотицкий заявил, что намерен обратиться в полицию. “Я буду обращаться в правоохранительные органы о предоставлении поддельных документов. На мой взгляд, мошенники не могут представлять Украину на “Евровидении”, – написал он в Facebook. По словам Чернотицкого, оргкомитет планирует провести собрание, на которое пригласят Паш.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2015 году Кабмин Украины утвердил порядок въезда на территорию временно оккупированного полуострова. Для иностранцев и лиц без гражданства въезд в Крым и выезд из него возможен по паспортным документам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы. Постановление Кабмина также определяет перечень контрольных пунктов, в которых осуществляются пограничный, таможенный и другие виды контроля и пропуска людей, транспорта и грузов, въезжающих или выезжающих из Крыма.

“Евровидение 2022” пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

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