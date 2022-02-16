 

“Мрак, а не верхняя губа. Перекачала”, “Силикон ее испортил”. В сети обсуждают изменившуюся внешность Ани Лорак в новом ролике. Видео

16.02.2022, 11:06, Новости дня
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Как таковой, сюжет в ролике отсутствует. Перед камерой крупным планом появляются поочередно Качер и Ани Лорак, а также позируют в объятиях друг друга.

Ани Лорак появилась в ультракоротких джинсовых шортах и декольтированном топе, комбинезоне с боковыми прорезями, а также латексном мини-платье.

Подписчики отреагировали на клип.

“Ани Лорак великолепна. Образы, красота, волосы обалденные, голос самый красивый и сильный. Обалденный видеоклип и песня. Стало жарко”, – заявила подписчица Оксана Самойлова.

“В шортах и майке перебор. Не для ее возраста. Она красивенная взрослая женщина, не для нее такой наряд”, – отметила Анастасия Мельниченко.

“Мрак, а не верхняя губа. Перекачала”, – заявила Ольга Владимировна.

“Лорак от пластики уже сама на себя не похожа”, – прокомментировала Наташа Лиференко.

“Ужасный клип. Люблю Анни Лорак, но клип пошлый и вульгарный”, – заявила Валерия Выхор.

“Фу-фу, и еще раз фу. Силикон ее испортил”, – отметил Александр Новохатько.

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Видео: Артем Качер / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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