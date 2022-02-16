Сборная РФ по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр

Сборная РФ по хоккею со счетом 3:1 обыграла команду Дании в четвертьфинальном матче олимпийского турнира. Встреча прошла в Пекине.

Заброшенными шайбами в составе российской сборной отметились Вадим Шипачев (14-я минута), Никита Нестеров (35) и Вячеслав Войнов (56). У проигравших отличился Франс Нильсен (23), передает ТАСС.

Полуфинальный матч с участием сборной РФ состоится 18 февраля. Время начала игры определится позднее. В случае победы финнов в четвертьфинальном матче со швейцарцами российская команда в полуфинале сыграет с победителем встречи между сборными Канады и Швеции. Если в полуфинал выйдут швейцарцы, то российские хоккеисты встретятся со сборной Швейцарии.