 

Сборная РФ по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр

16.02.2022, 11:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сборная РФ по хоккею со счетом 3:1 обыграла команду Дании в четвертьфинальном матче олимпийского турнира. Встреча прошла в Пекине.

Заброшенными шайбами в составе российской сборной отметились Вадим Шипачев (14-я минута), Никита Нестеров (35) и Вячеслав Войнов (56). У проигравших отличился Франс Нильсен (23), передает ТАСС.

Полуфинальный матч с участием сборной РФ состоится 18 февраля. Время начала игры определится позднее. В случае победы финнов в четвертьфинальном матче со швейцарцами российская команда в полуфинале сыграет с победителем встречи между сборными Канады и Швеции. Если в полуфинал выйдут швейцарцы, то российские хоккеисты встретятся со сборной Швейцарии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Ливия отвергла возможность увеличить поставки газа в ЕС

07.05 / Блинкен назвал визит в Киев «продуктивным»

10.09 / Трамп продлил режим ЧП из-за угрозы вмешательства в выборы

06.02 / Украинские силовики разместили бронетехнику недалеко от линии соприкосновения в ДНР

18.01 / После схода лавины в КЧР не удалось установить местонахождение двух человек

17.12 / Стало известно о повышении цен на сотовую связь с нового года

05.01 / Прокурор в Джорджии выразила готовность расследовать звонок Трампа

10.10 / Эксперт назвал предстоящие в США выборы «соревнованием фальсификаторов»

27.01 / Обнаруженный у летучих мышей в ЮАР вирус NeoCov не передался человеку

12.07 / Китайский вирусолог сбежала в США для разоблачения властей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика