 

Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» в личных целях

16.02.2022, 11:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Официальный представитель МИД Мария Захарова обратилась к сотрудникам западных СМИ с просьбой предоставить ей график «вторжений» РФ на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск.

«Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д. – огласите график наших «вторжений» на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск», – написала Захарова в Telegram.

Ранее британское издание The Sun отредактировало статью о «вторжении» РФ на Украину, якобы запланированном на утро 16 февраля.

До этого британские The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 03.00 по местному времени 16 февраля.

На минувшей неделе помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день президент США Джо Байден заявил союзникам, что РФ якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля.

В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Путин: Достижения РФ раздражают оппонентов

11.05 / В Одессе пьяный водитель, пытаясь сбежать от патрульных, устроил гонки и повредил девять автомобилей – полиция

20.04 / Times – по примеру США — Лондон обяжет регистрироваться агентов «враждебно настроенных» государств

30.04 / Франция откроет границы для иностранных туристов 9 июня

02.11 / Новая жена Остапчука остригла волосы

18.07 / МЧС решило направить два самолета-амфибии в Якутию для тушения пожаров

27.07 / Посол в Вашингтоне заявил о потенциале развития прямых связей между регионами США и России

19.11 / Чернышов “закатывает в асфальт” рейтинг президента – экономист

22.04 / Захарова назвала «чушью» слова Борреля про «подрывные действия» России

10.12 / Венедиктова: На сегодня новых процессуальных решений в отношении Порошенко нет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика