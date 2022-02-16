 

Hyundai тестирует машины за Полярным кругом

16.02.2022, 11:03, Новости дня
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В ходе тестовых испытаний фотошпионы запечатлели прототип новой модели Hyundai Ioniq 6.

Дорожные заезды транспортного средства осуществляются за Полнярным кругом. Автомобиль имеет нулевой уровень выбросов вредных веществ, чем имеет высокий потенциал спроса на рынке. В скором времени разработчики представят более крупный экземпляр, который ранее показали в качестве концептуальной модели Seven.

Вместе с тем новинка сохранила плотный защитный камуфляж, а также фальш-решетку радиатора. Задние и передние светы стали более широкими, тогда как данная модель будет выпускаться исключительно с электрической силовой установкой. Пока уровень мощность будущей модели удерживается в тайне южнокорейскими разработчиками.



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