Электрокар Ora Lightning Cat в 2022 году поступит в продажу

В ближайшее время состоится серийный выпуск нового китайского электрокара под названием Ora Lightning Cat.

Вместе с тем пока производитель не раскрывает подробности о модели, однако анонсировано, что новый электрический автомобиль получит примечательный дизайн, повторяющий форму более дорогого хетчбэка Porsche Panamera. Изначально на рынок выйдет версия с одним электрическим агрегатом, который выдает 204 л.с. мощности. Однако разработчики также запланировали последующий выход в продажу модели с двумя силовыми агрегатами, которые суммарно выдают 400 л.с.

Производитель пока не готов раскрывать дату презентации и сроки выхода, но предполагается, что новая модель поступит на рынок к концу 2022 года.