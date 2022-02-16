 

Электрокар Ora Lightning Cat в 2022 году поступит в продажу

16.02.2022, 11:03, Новости дня
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В ближайшее время состоится серийный выпуск нового китайского электрокара под названием Ora Lightning Cat.

Вместе с тем пока производитель не раскрывает подробности о модели, однако анонсировано, что новый электрический автомобиль получит примечательный дизайн, повторяющий форму более дорогого хетчбэка Porsche Panamera. Изначально на рынок выйдет версия с одним электрическим агрегатом, который выдает 204 л.с. мощности. Однако разработчики также запланировали последующий выход в продажу модели с двумя силовыми агрегатами, которые суммарно выдают 400 л.с.

Производитель пока не готов раскрывать дату презентации и сроки выхода, но предполагается, что новая модель поступит на рынок к концу 2022 года.



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