«Это будет политической катастрофой»

Канцлер Германии Шольц — о признании Россией независимости «ЛНР» и «ДНР».

Канцлер Германии Олаф Шольц по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что если РФ признает независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик по предложению Госдумы, это обернется нарушением минских договоренностей.

«Если парламент примет предложение и это станет реальностью, конечно, это будет означать нарушение минских договоренностей. <…>

Процесс прервется и это будет политической катастрофой»,

— сказал канцлер.

Путин в свою очередь заявил, что в РФ «подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса» и парламент якобы руководствуется мнением населения в таких случаях. При этом президент РФ добавил, что в вопросе признания независимости «ЛНР» и «ДНР»

он будет руководствоваться «возможностями по исполнению Минских соглашений».

После слов Путина об обязательствах по Минским соглашениям в связи с вопросом о «республиках» Донбасса рубль резко укрепился к доллару на 40 копеек, замечает РБК.

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Оба лидера по итогам встречи отметили, что дипломатический ресурс в преодолении украинского кризиса не исчерпан. Шольц отметил важность продолжения координации в «Нормандском формате» при участии Киева и Парижа, а Путин выразил надежду, что европейские страны повлияют на правительство Украины и подведут его к соблюдению Минских договоренностей.

«Как РФ будет действовать дальше? По плану. А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах», — ответил Путин на вопрос о возможном дальнейшем отводе российских войск от границ Украины.

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Днем 15 февраля Госдума проголосовала за разработанный КПРФ проект постановления по вопросу обращения к Путину с просьбой признать независимость «ДНР» и «ЛНР». В нижнюю палату парламента поступили два проекта по одному и тому же вопросу — от КПРФ и от «Единой России». Коммунисты предлагают направить обращение напрямую президенту. Единороссы же считают, что сначала документы должны рассмотреть в министерстве обороны и МИД.

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