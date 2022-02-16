 

“Нестандартный выбор”: с кем встречается Лазарев

16.02.2022, 10:30, Разное
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Про отношения Сергея Лазарева ничего не слышно последние несколько лет. Поклонники пытаются через “Инстаграм” узнать, есть ли у певца кто-то или нет. Долгое время ходили слухи, что экс-возлюбленный Леры Кудрявцевой находится в паре с Александром Малиновским. Так это или нет – неизвестно.

“Сергей Лазарев является обладателем очень активного 5 дома натальной карты, в совокупности все показатели карты характеризуют его как весьма влюбчивую натуру, это вдохновляет его и помогает реализовываться творчески. При этом аспекты Венеры в Тельце и Марса в Овне формируют большие трудности в сфере личной жизни. Ему сложно достигнуть удовлетворения и полной гармонии с самим собой, он вынужден идти на компромиссы и часто демонстрировать совсем не то, что на самом деле чувствует. Пораженный Марс блокирует маскулинные качества, создавая внутренние блоки и комплексы”, – дала комментарий корреспонденту “Дни.ру” Ада Комракова.

Кажется, артист и не собирается делиться секретами из своей жизни. В социальных сетях он показывает только свою работу, закулисье, детей и путешествия. Про любовь звезда предпочитает молчать, поэтому подписчики не знают, с кем может встречаться их кумир.

“Лилит в Водолее на вершине 7 дома является ярким указанием его скрытности в личных отношениях, указывает на нестандартный выбор в отношениях. В текущий момент времени транзитные аспекты формируют потребность скрыться от лишних глаз, поэтому любые перемены будут тщательно скрываться”, – подытожил астролог.



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