 

Сколько принц Эндрю заплатит Вирджинии Джуффре и где возьмет на это деньги

16.02.2022, 10:27, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Принц Эндрю заплатит 12 миллионов фунтов стерлингов (что по нынешнему курсу около 16 миллионов долларов) американке Вирджинии Джуффре в качестве отступных. Такую сумму назвали журналисты газеты Daily Telegraph со ссылкой на свои источники. Также, как сообщает издание, принц Эндрю не сможет самостоятельно покрыть всю эту сумму, поэтому на помощь ему придет… его мать. Да, несмотря на то что, что королева Великобритании несколько лет назад отлучила принца от двора, передала все его королевские обязанностями другим своим детям и внукам, а месяц назад и вовсе лишила его неприкосновенности и королевского статуса, она все равно решила помочь ему “решить дело” мирно. 

Сообщается, что 95-летняя королева выплатит лишь часть суммы – к тому же она и раньше помогала ему оплачивать расходы на юристов, которые оцениваются в несколько миллионов фунтов, в частном порядке. Герцог Йоркский живет на “скромную военную пенсию, которую получает как вице-адмирал ВМС Великобритании, а также за счет стипендии от королевы в размере 250 тысяч фунтов в год (340 тысяч долларов)”, пишут журналисты. 

Правда, около месяца назад, когда инсайдеры только предполагали такой “мирный” исход судебного разбирательства, в сети прошла информация, что принц выставил на продажу свое шале на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии. Перед этим он заплатил долг за него в размере 6,6 миллиона фунтов стерлингов. А неделю назад, по данным Daily Mail, нашелся покупатель, который приобретет домик за 18 миллионов фунтов. Вероятно, сделка еще не закончена и, возможно, после продажи часть средств он вернет матери.

Как сообщили источники газеты Daily Telegraph, переговоры адвокатов принца Эндрю и Джуффре длились десять дней. Выплаты должны поступить на счет 38-летней американки в течение 30 дней с момента подписания соглашения.

Вирджиния Джуффре

Стороны пришли к соглашению в досудебном порядке всего за несколько недель до того, как Эндрю должен был дать показания перед американским судом, и его должны были допросить под присягой адвокаты Джуффре. Принц так и не признал ни одного из выдвинутых против него обвинений. А несколько дней назад СМИ сообщили, что Вирджиния “потеряла оригинал” той самой фотографии с принцем, которая служила прямым доказательством их встречи.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Правила получения пособий и субсидий изменятся с октября

05.07 / Мнение: Что принесла революция, капиталист с броненосца «Потёмкин» и конституция 1918 года

26.05 / «Белавиа» объявила о сокращении штата

13.02 / Учены назвали неэффективный препарат против COVID-19

01.10 / «У животных не было острых токсических эффектов»

26.08 / Apple презентовала проект плавучего магазина

11.11 / «Вел себя, как маньяк, но заболел»: Виктор Дробыш подтвердил госпитализацию из-за COVID-19

22.05 / Мнение: Цены в часах работы, шок от выезда в капстраны и кто виноват в подорожании продуктов

28.08 / Мнение: Американские выборы

19.12 / Мнение: Вакцины превращаются в тыкву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика