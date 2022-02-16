Сколько принц Эндрю заплатит Вирджинии Джуффре и где возьмет на это деньги

Принц Эндрю заплатит 12 миллионов фунтов стерлингов (что по нынешнему курсу около 16 миллионов долларов) американке Вирджинии Джуффре в качестве отступных. Такую сумму назвали журналисты газеты Daily Telegraph со ссылкой на свои источники. Также, как сообщает издание, принц Эндрю не сможет самостоятельно покрыть всю эту сумму, поэтому на помощь ему придет… его мать. Да, несмотря на то что, что королева Великобритании несколько лет назад отлучила принца от двора, передала все его королевские обязанностями другим своим детям и внукам, а месяц назад и вовсе лишила его неприкосновенности и королевского статуса, она все равно решила помочь ему “решить дело” мирно.

Сообщается, что 95-летняя королева выплатит лишь часть суммы – к тому же она и раньше помогала ему оплачивать расходы на юристов, которые оцениваются в несколько миллионов фунтов, в частном порядке. Герцог Йоркский живет на “скромную военную пенсию, которую получает как вице-адмирал ВМС Великобритании, а также за счет стипендии от королевы в размере 250 тысяч фунтов в год (340 тысяч долларов)”, пишут журналисты.

Правда, около месяца назад, когда инсайдеры только предполагали такой “мирный” исход судебного разбирательства, в сети прошла информация, что принц выставил на продажу свое шале на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии. Перед этим он заплатил долг за него в размере 6,6 миллиона фунтов стерлингов. А неделю назад, по данным Daily Mail, нашелся покупатель, который приобретет домик за 18 миллионов фунтов. Вероятно, сделка еще не закончена и, возможно, после продажи часть средств он вернет матери.

Как сообщили источники газеты Daily Telegraph, переговоры адвокатов принца Эндрю и Джуффре длились десять дней. Выплаты должны поступить на счет 38-летней американки в течение 30 дней с момента подписания соглашения.

Вирджиния Джуффре

Стороны пришли к соглашению в досудебном порядке всего за несколько недель до того, как Эндрю должен был дать показания перед американским судом, и его должны были допросить под присягой адвокаты Джуффре. Принц так и не признал ни одного из выдвинутых против него обвинений. А несколько дней назад СМИ сообщили, что Вирджиния “потеряла оригинал” той самой фотографии с принцем, которая служила прямым доказательством их встречи.