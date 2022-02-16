 

Украинский атташе посетил учения в Белоруссии

16.02.2022, 10:20, Новости дня
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Украинский атташе по вопросам обороны посетил учения в Белоруссии, в среду на учения на Украину приедет белорусский атташе по вопросам обороны, сообщил глава минобороны Украины Алексей Резников.

«Два дня назад у меня был очень важный разговор с моим белорусским коллегой Виктором Хрениным. На Украине особенно теплые чувства до белорусского народа, мы заинтересованы сохранить добрососедские отношения», – цитирует РИА «Новости» Резников.

По его словам, Хренин заверил его в том, что «никаких угроз с территории Белоруссии для Украины нет и не будет». Вместе с тем Резников добавил, что украинский атташе по вопросам обороны накануне посетил учения в Белоруссии, тогда как на среду запланирован прием белорусского атташе на учениях в Ровно.

Напомним, Резников не поверил в сценарий российской атаки на Киев, так как она «возможна только с севера», из Белоруссии, с которой у Украины «1 тыс. километров границы», причем около 750 км – «это болота, чащи, очень сложный рельеф». По его словам, «не в каждом месте в принципе легко пересечь эту границу, и они находятся не над Киевом, а ближе к польской границе». Он назвал такой «апокалиптический сценарий» глупостью.



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