Корветы ТОФ вступили в учебный морской бой в Охотском море

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16.02.2022, 10:20, Новости дня
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Морской бой с условным противником провели два корвета ТОФ в Охотском море в рамках плановых учений, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту.

«На выходе из района с минной опасностью экипажи корветов обнаружили неопознанные цели, меняющие курс на сближение с отрядом кораблей ТОФ. Боевые расчёты корветов «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» применили корабельный комплекс ПК-2 с постановкой радиолокационных и электронных помех для минимизации ракетной опасности и вступили в морской бой с кораблями условного противника», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ВВО.

Цели были успешно уничтожены. После завершения боевых упражнений моряки провели тренировки по противодиверсионной обороне корабля, добавили в пресс-службе.

К учениям Тихоокеанского флота в Охотском море привлечено более 20 боевых кораблей и судов обеспечения, а также самолёты и вертолёты морской авиации.

Напомним, во вторник министр обороны Японии Нобуо Киси выразил озабоченность в связи с проходящими крупными военными учениями Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ в Японском и Охотском морях.



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