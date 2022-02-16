 

В РФ арестовали нового фигуранта дела о госизмене

16.02.2022, 10:20, Новости дня
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Лефортовский суд Москвы заключил в СИЗО очередного россиянина, заподозренного в государственной измене, сообщили в инстанции.

«Постановлением Лефортовского районного суда от 11 февраля в отношении Намазова Ровшана Намаз оглы, подозреваемого по ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 11 апреля», – сообщил источник РИА «Новости».

Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Напомним, во вторник в Лефортовском суде сообщали, что в суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина РФ Намазова Рамиза, который подозревается в преступлении, предусмотренном ст. 275 УК РФ («Госизмена»)».



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