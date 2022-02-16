 

В РФ начались продажи обновленных кроссоверов Haval F7 и F7x

16.02.2022, 10:17, Новости дня
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Китайская автомобильная компания Haval объявила о начале продаж на территории РФ новых паркетников Haval F7 и F7x.

В классической модификации первая новинка оценена разработчиками в 1,9 миллиона рублей, а его купеобразная версия доступна от 1,96 миллиона рублей. После рестайлинга оба кроссовера обладают рельефными бамперами, стильной решеткой радиатора, а также динамичной формой кузова, который не использовался в прошлых генерациях. Кроме того, покупатели могут выбрать паркетник Haval F7 и F7x в новом ярком цвете кузова.

Современные кроссоверы  выгодно отличаются и качественными материалами отделки салона, который сможет похвастаться своим видом и дорогим исполнением. На данный момент сведения о линейке моторов для Haval F7 и F7x не указываются разработчиками.



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