В РФ начались продажи обновленных кроссоверов Haval F7 и F7x

Китайская автомобильная компания Haval объявила о начале продаж на территории РФ новых паркетников Haval F7 и F7x.

В классической модификации первая новинка оценена разработчиками в 1,9 миллиона рублей, а его купеобразная версия доступна от 1,96 миллиона рублей. После рестайлинга оба кроссовера обладают рельефными бамперами, стильной решеткой радиатора, а также динамичной формой кузова, который не использовался в прошлых генерациях. Кроме того, покупатели могут выбрать паркетник Haval F7 и F7x в новом ярком цвете кузова.

Современные кроссоверы выгодно отличаются и качественными материалами отделки салона, который сможет похвастаться своим видом и дорогим исполнением. На данный момент сведения о линейке моторов для Haval F7 и F7x не указываются разработчиками.