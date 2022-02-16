Появились снимки кузова новой Lada, которая выйдет в 2023 году

Инсайдеры поделились информацией о новом отечественном автомобиле, который выпустят в сегменте В-класса.

Официальная премьера запланирована на следующий год. Предполагается, что новинка поступит в продажу под названием Granta-2. Впервые отечественные инженеры предложат транспортное средство, которое выполнено на архитектуре CMF-B. Вместе с тем разработчики подтвердили планы презентовать новую модель, однако пока точные сведения неизвестны. Инсайдеры указали, что модель получит современный внешний вид, а также уникальные особенности.

Под плотной защитной пленкой можно рассмотреть массивные боковые части, а также видоизмененную линию капота и фар. Пока уровень производительности отечественной модели тщательно скрывается.