 

Раскрыты все характеристики кроссовера Exeed LX для рынка РФ

16.02.2022, 10:16, Новости дня
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Готовящийся к выходу на российском рынке новый кроссовер Exeed LX является самым компактным в своем сегменте, однако здесь применят салон от модели Exeed.

Представители марки указали, что новая модель оснащается панорамной крышей, адаптивным круиз-контролем и другими продвинутыми опциями. Кроме того, демонстрационный экземпляр кроссовера Exeed LX уже обнаружен на территории дилерского центра в северной столице. Сотрудники китайской марки пока не называют цены и сроки выхода на рынок.

Вместе с тем эксперты не исключают, что новая модель официально представят публике уже в следующем месяце. Линейка моторов для российского рынка пока не указана, но в Китае кроссовер Exeed LX доступен с 1,5 и 1,6-литровыми агрегатами с мощностью до 197 л.с.



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