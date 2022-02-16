 

«Мы должны дать шансы дипломатии»

16.02.2022, 10:08, Разное
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Байден — о ситуации вокруг Украины.

Президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему считает вероятным «вторжение России» в Украину, но, по его словам, возможно дипломатическое решение конфликта. Трансляция выступления Байдена велась в его твиттере.

Байден отметил, что накануне к нему обратились власти РФ с просьбой продолжить переговоры, на что он согласился. «Мы должны дать шансы дипломатии», — пояснил президент США. Байден отметил, что при достижении договоренностей американская сторона готова зафиксировать их письменно.

По его словам, США получили сообщения о том, что некоторые части российских войск отходят от границы, но эти данные Соединенные Штаты на данный момент не могут подтвердить. «По данным наших аналитиков, остается значительная часть сил, около 150 тысяч военных в РФ и Беларуси. Вторжение остается возможным», — сказал он.

Байден подчеркнул, что США, НАТО и Украина не угрожают России. Он сказал, что Соединенные Штаты не будут отправлять войска в Украину, но своих союзников будут защищать. Байден также пригрозил РФ введением санкций в случае «вторжения» в Украину.

Президент США обратился и к гражданам России: «Наши действия не направлены против жителей России. Мы не намерены дестабилизировать Россию. Обращаюсь к гражданам России: вы не враги нам».

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СМИ со ссылкой на источники писали, что данные разведки США называют 16 февраля «вероятной датой вторжения РФ в Украину». Помощники Байдена не подтвердили эту информацию официально, однако не исключили вероятность того, что «вторжение может начаться до окончания Олимпийских игр в Пекине» (20 февраля).

Посол РФ в США Анатолий Антонов ранее говорил, что у РФ нет планов нападать на Украину. Президент РФ Владимир Путин сегодня заявил, что РФ не хочет войны. «Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну», — сказал он (цитата по РБК).

Источник: Новая газета



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