 

В Украине за сутки сделали прививки от коронавируса 65,8 тыс. человек

16.02.2022, 9:36, Новости дня
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Первую дозу получили 18 247 человек, вторую дозу – 29 307 человек, дополнительную дозу (ее вводят людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух прививок) – 542 человека, бустерную дозу (ее вводят, когда эффективность первых двух снижается из-за времени) – 17 709 человек. 

С начала вакцинальной кампании получили первую дозу – 15 613 183 человека, получили две дозы – 15 014 883 человека, получили дополнительную дозу – 24 747 человек, бустерную дозу – 599 058 человек. Всего сделано 31 251 871 прививки.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/316759767144913

На сайте ведомства указано, что прививки украинцам 15 февраля делали 960 мобильных бригад, также работали 3279 пунктов и 423 центра вакцинации. Для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (49 639), Sinovac (10 975), Moderna (4288) и AstraZeneca (903).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января 2022 года Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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