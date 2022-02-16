 

Овечкин обновил рекорд НХЛ по голам в большинстве в «регулярке» и плей-офф

16.02.2022, 9:34, Новости дня
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на первое место по общему числу голов в большинстве с учетом матчей регулярного чемпионата и плей-офф в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), информирует TSN’s SportsCentre.

В среду Овечкин сделал дубль в игре регулярного чемпионата против «Нэшвилла» (4:1), забросив одну из шайб при реализации лишнего игрока, передает РИА «Новости».

Гол стал для 36-летнего форварда 304-м в большинстве с учетом матчей регулярного чемпионата и плей-офф. Овечкин установил новый рекорд лиги по этому статистическому показателю, обойдя Бретта Халла (303 шайбы).

Овечкин 1 января стал единоличным рекордсменом НХЛ по карьерным голам в большинстве без учета игр плей-офф, обойдя канадца Дэйва Андрейчука (274).

Напомним, в июле Овечкин объявил о подписании нового контракта с «Вашингтон Кэпиталз».



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