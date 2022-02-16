Иностранца удивило любимое развлечение русских

Англичанин Крейг Эштон, приехавший в Смоленск, решил испытать на себе любимое зимнее развлечение русских – катание с ледяных горок, однако попытка окончилась провалом. О своем опыте иностранец рассказах в соцсетях.

Эштон написал в Facebook, что решение забраться на безобидную с виду ледяную горку в Смоленске было ошибкой. Он описал свое первое и последнее в жизни катание так: «Горизонт резко слетел вниз, из вида исчезла стена смоленского Кремля. Осталось сплошное бледно-голубое небо».

По словам англичанина, он набил себе огромную шишку, и это было довольно больно. Мужчине на помощь русская семья, причем глава этой семьи от волнения «безупречно ругался английским матом», передает «Царьград».

«Англичанам не нравится лед, это вообще не наша стихия. На зимних Олимпийских играх мы не блестим. Однажды, в 2002, мы выиграли золото в Curling, и ненадолго англичане полюбили лед. Потом решили, что все-таки нет, лед – не айс», – пошутил мужчина.

С катанием на горке британец сравнил и первые свои шаги в российском обществе: «Мое невежество и неумение гладко кататься по русскому социальному гололеду привело меня в недопонимании и конфликты. Еще и страшно, и стыдно, когда все умеют, а я там один криворукий такой».

Ранее пользователи зарубежного сайта Reddit восхитились красотой русской зимы и удивились некоторым ее особенностям.